Тюменские власти помогут предпринимателям, пострадавшим от паводка. Видео

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В Тюменской области будет создана спецкомиссия для помощи предпринимателям, пострадавшим от паводка Фото:

Предпринимателям Тюменской области, пострадавшим от весеннего паводка, будет оказана поддержка. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Александр Моор.

«Из-за рекордного паводка в районах Тюменской области, по территории которых протекает река Ишим, у местных предпринимателей возникли проблемы. Такие сообщения в последнее время стали появляться в СМИ. Обсудил ситуацию со своим заместителем Андреем Пантелеевым. Надо определить, какую помощь правительство региона может оказать бизнесу», — указано в сообщении главы региона.

Губернатор Моор поручил своему заместителю Андрею Пантелееву проработать варианты поддержки предпринимателей, бизнес которых пострадал из-за паводка. Для этого будет создана специальная комиссия, которую направят в Ишимский и Казанский районы Тюменской области. Специалисты должны будут оценить масштаб проблем, с которыми столкнулись местные коммерсанты, и подготовить отчет для главы региона.

Ранее агентство писало о том, что из-за паводка в 20 населенных пунктах Тюменской области подтопило 155 жилых домов, более 500 дачных домов, 17 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения находится 586 человек. Выплаты получили 87 семей.

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Предпринимателям Тюменской области, пострадавшим от весеннего паводка, будет оказана поддержка. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Александр Моор. «Из-за рекордного паводка в районах Тюменской области, по территории которых протекает река Ишим, у местных предпринимателей возникли проблемы. Такие сообщения в последнее время стали появляться в СМИ. Обсудил ситуацию со своим заместителем Андреем Пантелеевым. Надо определить, какую помощь правительство региона может оказать бизнесу», — указано в сообщении главы региона. Губернатор Моор поручил своему заместителю Андрею Пантелееву проработать варианты поддержки предпринимателей, бизнес которых пострадал из-за паводка. Для этого будет создана специальная комиссия, которую направят в Ишимский и Казанский районы Тюменской области. Специалисты должны будут оценить масштаб проблем, с которыми столкнулись местные коммерсанты, и подготовить отчет для главы региона. Ранее агентство писало о том, что из-за паводка в 20 населенных пунктах Тюменской области подтопило 155 жилых домов, более 500 дачных домов, 17 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения находится 586 человек. Выплаты получили 87 семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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