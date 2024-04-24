24 апреля 2024

Куйвашев увеличил выплаты донорам на треть

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер выплаты для тех, кто сдал кровь три раза за год, составит 3000 рублей
Размер выплаты для тех, кто сдал кровь три раза за год, составит 3000 рублей Фото:

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил увеличение размера выплаты свердловчанам, которые сдают кровь. Теперь особо активные доноры будут получать единоразово 3000 рублей, а не 2000, как было раньше, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.

"Доноры, которые сдали кровь и её компоненты в максимально допустимых дозах подряд три раза в год, получат единовременное пособие в размере трех тысяч рублей. Выплата увеличена на треть впервые за 15 лет", — рассказали в департаменте.

В 2023 году пособие получили более 33 тысяч доноров. Общая сумма выплат составила свыше 66 миллионов рублей. В год Областной станции переливания крови удается заготовить больше 50 тонн цельной донорской крови в год. Благодаря таким показателям Свердловская область находится в лидерах среди других регионах.

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Губернатор Евгений Куйвашев утвердил увеличение размера выплаты свердловчанам, которые сдают кровь. Теперь особо активные доноры будут получать единоразово 3000 рублей, а не 2000, как было раньше, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. "Доноры, которые сдали кровь и её компоненты в максимально допустимых дозах подряд три раза в год, получат единовременное пособие в размере трех тысяч рублей. Выплата увеличена на треть впервые за 15 лет", — рассказали в департаменте. В 2023 году пособие получили более 33 тысяч доноров. Общая сумма выплат составила свыше 66 миллионов рублей. В год Областной станции переливания крови удается заготовить больше 50 тонн цельной донорской крови в год. Благодаря таким показателям Свердловская область находится в лидерах среди других регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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