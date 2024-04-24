Куйвашев увеличил выплаты донорам на треть

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил увеличение размера выплаты свердловчанам, которые сдают кровь. Теперь особо активные доноры будут получать единоразово 3000 рублей, а не 2000, как было раньше, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.
"Доноры, которые сдали кровь и её компоненты в максимально допустимых дозах подряд три раза в год, получат единовременное пособие в размере трех тысяч рублей. Выплата увеличена на треть впервые за 15 лет", — рассказали в департаменте.
В 2023 году пособие получили более 33 тысяч доноров. Общая сумма выплат составила свыше 66 миллионов рублей. В год Областной станции переливания крови удается заготовить больше 50 тонн цельной донорской крови в год. Благодаря таким показателям Свердловская область находится в лидерах среди других регионах.
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