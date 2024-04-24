Тюменцы отправятся в путешествие на Кавказ в СПА-вагонах

В Тюмени в мае состоится отправление туристического поезда, которые поедет на Северный Кавказ. Как сообщается на сайте РЖД, путешествие для туристов пройдет с повешенным комфортом — в СПА-вагонах.
«Отправление поезда „Жемчужина Сибири“ по маршруту Тюмень — Нальчик — Дербент — Тюмень состоится 8 мая. Расписание поезда разработано таким образом, чтобы день туристы посвящали экскурсиям, а ночь проводили в поезде, используя его вместо гостиницы как „отель на колесах“. К услугам СПА-вагоны, комфортные купе, прачечная и бары», — указано на сайте компании.
Стоимость тура начинается от 30 тысяч рублей, дополнительно придется заплатить за экскурсии по городам следования. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени начали проводить японские экскурсии в парке ив.
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В Тюмени в мае состоится отправление туристического поезда, которые поедет на Северный Кавказ. Как сообщается на сайте РЖД, путешествие для туристов пройдет с повешенным комфортом — в СПА-вагонах. «Отправление поезда „Жемчужина Сибири“ по маршруту Тюмень — Нальчик — Дербент — Тюмень состоится 8 мая. Расписание поезда разработано таким образом, чтобы день туристы посвящали экскурсиям, а ночь проводили в поезде, используя его вместо гостиницы как „отель на колесах“. К услугам СПА-вагоны, комфортные купе, прачечная и бары», — указано на сайте компании. Стоимость тура начинается от 30 тысяч рублей, дополнительно придется заплатить за экскурсии по городам следования. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени начали проводить японские экскурсии в парке ив.