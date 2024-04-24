В районе села Александровска Катав-Ивановского района вода смыла бетонные плиты моста через реку Юрюзань и унесла автомобиль местного жителя. Сейчас мужчина не может добраться домой, где у него осталось большое хозяйство и животные, рассказала URA.RU дочь пострадавшего Катерина А.
«Вчера утром, 24 апреля, мой папа сумел выбраться из села Александровка за продуктами и инсулином, а обратно проехать уже не смог. Вода размыла насыпь на спуске с моста, плиты утонули, машину утащило. Дома остались животные — куры, корова с теленком, теперь неизвестно, когда мы туда попадем», — сообщила URA.RU дочь пострадавшего мужчины.
Екатерина уточнила, что вернуться в деревню сейчас невозможно — вода идет сплошным потоком поверх размытых плит, село отрезано от цивилизации. Отцу помогли вытащить автомобиль, сейчас мужчина пытается восстановить утопленную машину. Сколько на это понадобится времени и средств — пока неясно.
«Мы попросили соседей временно поухаживать за животными, но ситуация сама по себе кошмарная. В Александровке нет магазинов и апреки, там живут десятки человек и сейчас к ним не смогут проехать ни скорая помощь, ни другие экстренные службы. Насыпь была подмыта еще осенью, почему не приняли меры?» — спрашивает Екатерина.
URA.RU попыталось связаться с главой Катав-Ивановского района для уточнения сроков ремонта дороги. На звонок он не ответил.
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