В челябинском селе вода смыла мост и утащила машину. Фото, видео

25 апреля 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Путь к селу теперь отрезан водой (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В районе села Александровска Катав-Ивановского района вода смыла бетонные плиты моста через реку Юрюзань и унесла автомобиль местного жителя. Сейчас мужчина не может добраться домой, где у него осталось большое хозяйство и животные, рассказала URA.RU дочь пострадавшего Катерина А. «Вчера утром, 24 апреля, мой папа сумел выбраться из села Александровка за продуктами и инсулином, а обратно проехать уже не смог. Вода размыла насыпь на спуске с моста, плиты утонули, машину утащило. Дома остались животные — куры, корова с теленком, теперь неизвестно, когда мы туда попадем», — сообщила URA.RU дочь пострадавшего мужчины. Екатерина уточнила, что вернуться в деревню сейчас невозможно — вода идет сплошным потоком поверх размытых плит, село отрезано от цивилизации. Отцу помогли вытащить автомобиль, сейчас мужчина пытается восстановить утопленную машину. Сколько на это понадобится времени и средств — пока неясно. «Мы попросили соседей временно поухаживать за животными, но ситуация сама по себе кошмарная. В Александровке нет магазинов и апреки, там живут десятки человек и сейчас к ним не смогут проехать ни скорая помощь, ни другие экстренные службы. Насыпь была подмыта еще осенью, почему не приняли меры?» — спрашивает Екатерина. URA.RU попыталось связаться с главой Катав-Ивановского района для уточнения сроков ремонта дороги. На звонок он не ответил. Автомобиль унесло течением Фото из архива семьи Машина оказалась почти полностью затоплена Фото из архива семьи Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе села Александровска Катав-Ивановского района вода смыла бетонные плиты моста через реку Юрюзань и унесла автомобиль местного жителя. Сейчас мужчина не может добраться домой, где у него осталось большое хозяйство и животные, рассказала URA.RU дочь пострадавшего Катерина А. «Вчера утром, 24 апреля, мой папа сумел выбраться из села Александровка за продуктами и инсулином, а обратно проехать уже не смог. Вода размыла насыпь на спуске с моста, плиты утонули, машину утащило. Дома остались животные — куры, корова с теленком, теперь неизвестно, когда мы туда попадем», — сообщила URA.RU дочь пострадавшего мужчины. Екатерина уточнила, что вернуться в деревню сейчас невозможно — вода идет сплошным потоком поверх размытых плит, село отрезано от цивилизации. Отцу помогли вытащить автомобиль, сейчас мужчина пытается восстановить утопленную машину. Сколько на это понадобится времени и средств — пока неясно. «Мы попросили соседей временно поухаживать за животными, но ситуация сама по себе кошмарная. В Александровке нет магазинов и апреки, там живут десятки человек и сейчас к ним не смогут проехать ни скорая помощь, ни другие экстренные службы. Насыпь была подмыта еще осенью, почему не приняли меры?» — спрашивает Екатерина. URA.RU попыталось связаться с главой Катав-Ивановского района для уточнения сроков ремонта дороги. На звонок он не ответил.