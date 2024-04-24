24 апреля 2024

Жительница ХМАО отдала 3 миллиона рублей мошеннику, выдавшему себя за начальника

© Служба новостей «URA.RU»
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Телефон и деньги, сотовый, телефон, мошенник, мобильник, безопасность, купюра, пять тысяч, финансы, наличные, мошенничество
Мошенники прислали сообщение жительнице ХМАО через фейковый аккаунт ее начальника Фото:

Жительница Нягани (ХМАО) перевела больше трех миллионов рублей на счета аферистов, один из которых представился ее руководителем. Она получила сообщение от лженачальника в мессенджере.

«56-летняя жительница Нягани сообщила полицейским, что в мессенджере получила сообщение от своего непосредственного руководителя о том, что на предприятии сотрудниками правоохранительного ведомства проводится проверка и она должна выполнять указания человека, который ей позвонит. Поверив мошенникам, женщина оформила кредиты и перевела 3 288 400 рублей на счета, указанные собеседниками», — сообщила полиция ХМАо на официальном сайте.

Неизвестные, позвонившие после сообщения лженачальника, сообщили женщине, что на предприятии похищена информация о счетах сотрудников, а на ее имя оформлено несколько кредитов, денежные средства которых направлены на финансирование незаконной деятельности. Аферисты предложили югорчанке путь, который поможет сохранить денежные средства: оформить кредиты и перевести деньги на другие счета. Жительница Нягани неделю выполняла указания аферистов, а потом рассказала об этом супругу, который посоветовал обратиться в полицию. Следственный отдел Нягани возбудил уголовное дело по факту мошенничества. Полиция приступила к поиску причастных к преступлению.

Ранее URA.RU писало, что житель Советского района лишился 14 миллионов рублей, попавшись на схему мошенников. Аферисты действовали под видом начальника югорчанина, а также представились работниками силовых структур.

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Жительница Нягани (ХМАО) перевела больше трех миллионов рублей на счета аферистов, один из которых представился ее руководителем. Она получила сообщение от лженачальника в мессенджере. «56-летняя жительница Нягани сообщила полицейским, что в мессенджере получила сообщение от своего непосредственного руководителя о том, что на предприятии сотрудниками правоохранительного ведомства проводится проверка и она должна выполнять указания человека, который ей позвонит. Поверив мошенникам, женщина оформила кредиты и перевела 3 288 400 рублей на счета, указанные собеседниками», — сообщила полиция ХМАо на официальном сайте. Неизвестные, позвонившие после сообщения лженачальника, сообщили женщине, что на предприятии похищена информация о счетах сотрудников, а на ее имя оформлено несколько кредитов, денежные средства которых направлены на финансирование незаконной деятельности. Аферисты предложили югорчанке путь, который поможет сохранить денежные средства: оформить кредиты и перевести деньги на другие счета. Жительница Нягани неделю выполняла указания аферистов, а потом рассказала об этом супругу, который посоветовал обратиться в полицию. Следственный отдел Нягани возбудил уголовное дело по факту мошенничества. Полиция приступила к поиску причастных к преступлению. Ранее URA.RU писало, что житель Советского района лишился 14 миллионов рублей, попавшись на схему мошенников. Аферисты действовали под видом начальника югорчанина, а также представились работниками силовых структур.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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