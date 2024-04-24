Жительница ХМАО отдала 3 миллиона рублей мошеннику, выдавшему себя за начальника

25 апреля 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Мошенники прислали сообщение жительнице ХМАО через фейковый аккаунт ее начальника Фото: Стас Этвеш © URA.RU Жительница Нягани (ХМАО) перевела больше трех миллионов рублей на счета аферистов, один из которых представился ее руководителем. Она получила сообщение от лженачальника в мессенджере. «56-летняя жительница Нягани сообщила полицейским, что в мессенджере получила сообщение от своего непосредственного руководителя о том, что на предприятии сотрудниками правоохранительного ведомства проводится проверка и она должна выполнять указания человека, который ей позвонит. Поверив мошенникам, женщина оформила кредиты и перевела 3 288 400 рублей на счета, указанные собеседниками», — сообщила полиция ХМАо на официальном сайте. Неизвестные, позвонившие после сообщения лженачальника, сообщили женщине, что на предприятии похищена информация о счетах сотрудников, а на ее имя оформлено несколько кредитов, денежные средства которых направлены на финансирование незаконной деятельности. Аферисты предложили югорчанке путь, который поможет сохранить денежные средства: оформить кредиты и перевести деньги на другие счета. Жительница Нягани неделю выполняла указания аферистов, а потом рассказала об этом супругу, который посоветовал обратиться в полицию. Следственный отдел Нягани возбудил уголовное дело по факту мошенничества. Полиция приступила к поиску причастных к преступлению. Ранее URA.RU писало, что житель Советского района лишился 14 миллионов рублей, попавшись на схему мошенников. Аферисты действовали под видом начальника югорчанина, а также представились работниками силовых структур. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Нягани (ХМАО) перевела больше трех миллионов рублей на счета аферистов, один из которых представился ее руководителем. Она получила сообщение от лженачальника в мессенджере. «56-летняя жительница Нягани сообщила полицейским, что в мессенджере получила сообщение от своего непосредственного руководителя о том, что на предприятии сотрудниками правоохранительного ведомства проводится проверка и она должна выполнять указания человека, который ей позвонит. Поверив мошенникам, женщина оформила кредиты и перевела 3 288 400 рублей на счета, указанные собеседниками», — сообщила полиция ХМАо на официальном сайте. Неизвестные, позвонившие после сообщения лженачальника, сообщили женщине, что на предприятии похищена информация о счетах сотрудников, а на ее имя оформлено несколько кредитов, денежные средства которых направлены на финансирование незаконной деятельности. Аферисты предложили югорчанке путь, который поможет сохранить денежные средства: оформить кредиты и перевести деньги на другие счета. Жительница Нягани неделю выполняла указания аферистов, а потом рассказала об этом супругу, который посоветовал обратиться в полицию. Следственный отдел Нягани возбудил уголовное дело по факту мошенничества. Полиция приступила к поиску причастных к преступлению. Ранее URA.RU писало, что житель Советского района лишился 14 миллионов рублей, попавшись на схему мошенников. Аферисты действовали под видом начальника югорчанина, а также представились работниками силовых структур.