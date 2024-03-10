10 марта 2024

Житель ХМАО потерял 14 миллионов из-за мошенников, прикинувшихся его начальником

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин отдал мошенникам более 14 миллионов рублей Фото:

Житель Советского района лишился 14 миллионов рублей, попавшись на схему мошенников. Аферисты действовали под видом начальника югорчанина, а также представились работниками силовых структур.

«На протяжении недели он по указанию звонивших оформлял займы в различных кредитных организациях и переводил деньги на различные счета. В общей сложности перевел неизвестным свыше 14 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона личных сбережений и 11,5 миллионов заемных средств», — говорится в telegram-канале «Полиция Югры».

Изначально мужчине пришло сообщение с аккаунта с фотографией его руководителя. Якобы, в их организации случилась утечка информации, поэтому с ним должны связаться правоохранительные органы. А затем лжесиловик в паре с аферистом, который представился специалистом финансового учреждения, убедили отдать свои деньги и набрать кредитов. «Уже позже мужчина рассказал о случившемся своей супруге и понял, что стал жертвой обмана», — добавляют в полиции.

Ранее URA.RU рассказывало о похожей истории, которая произошла в Нефтеюганске. Тогда мошенники тоже неделю выманивали у жителя ХМАО несколько миллионов рублей.

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Житель Советского района лишился 14 миллионов рублей, попавшись на схему мошенников. Аферисты действовали под видом начальника югорчанина, а также представились работниками силовых структур. «На протяжении недели он по указанию звонивших оформлял займы в различных кредитных организациях и переводил деньги на различные счета. В общей сложности перевел неизвестным свыше 14 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона личных сбережений и 11,5 миллионов заемных средств», — говорится в telegram-канале «Полиция Югры». Изначально мужчине пришло сообщение с аккаунта с фотографией его руководителя. Якобы, в их организации случилась утечка информации, поэтому с ним должны связаться правоохранительные органы. А затем лжесиловик в паре с аферистом, который представился специалистом финансового учреждения, убедили отдать свои деньги и набрать кредитов. «Уже позже мужчина рассказал о случившемся своей супруге и понял, что стал жертвой обмана», — добавляют в полиции. Ранее URA.RU рассказывало о похожей истории, которая произошла в Нефтеюганске. Тогда мошенники тоже неделю выманивали у жителя ХМАО несколько миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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