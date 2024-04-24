24 апреля 2024

«Титановая долина» избавится к концу года еще от двух резидентов-призраков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, титановая долина, особая экономическая зона, указатель
Всего же компаний, которые так и не приступили к работе, в ОЭЗ осталось пять Фото:

До конца года свердловские власти расторгнут договоры с двумя резидентами особой экономической зоны «Титановая долина», которые так и не приступили к работе. Об этом URA.RU рассказал гендиректор ОЭЗ Андрей Антипов. Еще с одним из резидентов — «Верхнесалдинским металлургическим заводом» — договор расторгли на днях.

«Мы будем расторгаться с двумя компаниями в Верхней Салде. Землю у них уже забрали, приземлили туда реальных резидентов. Они существуют лишь условно — на бумаге. До конца этого года планируем расторгнуть контракты», — поделился Антипов.

Всего же таких «компаний-призраков», которых привел бывший директор ОЭЗ Артемий Кызласов (отбывает срок за взятку), осталось пять. Остальные три — на площадке на Уктусе. Считается, что Кызласов приводил «компании-призраки», чтобы выполнить KPI по заполнению резидентов. При этом сам Антипов акцентирует — компании, о которых идет речь, не являются фиктивными. Многие просто не пережили экономических потрясений, в том числе период пандемии.

Всего в «Титановой долине» сейчас работают 25 резидентов. В планах на ближайшие два года — полностью заполнить площадку в Верхней Салде. О других планах, читайте в интервью с директором ОЭЗ.

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До конца года свердловские власти расторгнут договоры с двумя резидентами особой экономической зоны «Титановая долина», которые так и не приступили к работе. Об этом URA.RU рассказал гендиректор ОЭЗ Андрей Антипов. Еще с одним из резидентов — «Верхнесалдинским металлургическим заводом» — договор расторгли на днях. «Мы будем расторгаться с двумя компаниями в Верхней Салде. Землю у них уже забрали, приземлили туда реальных резидентов. Они существуют лишь условно — на бумаге. До конца этого года планируем расторгнуть контракты», — поделился Антипов. Всего же таких «компаний-призраков», которых привел бывший директор ОЭЗ Артемий Кызласов (отбывает срок за взятку), осталось пять. Остальные три — на площадке на Уктусе. Считается, что Кызласов приводил «компании-призраки», чтобы выполнить KPI по заполнению резидентов. При этом сам Антипов акцентирует — компании, о которых идет речь, не являются фиктивными. Многие просто не пережили экономических потрясений, в том числе период пандемии. Всего в «Титановой долине» сейчас работают 25 резидентов. В планах на ближайшие два года — полностью заполнить площадку в Верхней Салде. О других планах, читайте в интервью с директором ОЭЗ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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