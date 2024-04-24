«Титановая долина» избавится к концу года еще от двух резидентов-призраков

25 апреля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Всего же компаний, которые так и не приступили к работе, в ОЭЗ осталось пять Фото: Владимир Жабриков © URA.RU До конца года свердловские власти расторгнут договоры с двумя резидентами особой экономической зоны «Титановая долина», которые так и не приступили к работе. Об этом URA.RU рассказал гендиректор ОЭЗ Андрей Антипов. Еще с одним из резидентов — «Верхнесалдинским металлургическим заводом» — договор расторгли на днях. «Мы будем расторгаться с двумя компаниями в Верхней Салде. Землю у них уже забрали, приземлили туда реальных резидентов. Они существуют лишь условно — на бумаге. До конца этого года планируем расторгнуть контракты», — поделился Антипов. Всего же таких «компаний-призраков», которых привел бывший директор ОЭЗ Артемий Кызласов (отбывает срок за взятку), осталось пять. Остальные три — на площадке на Уктусе. Считается, что Кызласов приводил «компании-призраки», чтобы выполнить KPI по заполнению резидентов. При этом сам Антипов акцентирует — компании, о которых идет речь, не являются фиктивными. Многие просто не пережили экономических потрясений, в том числе период пандемии. Всего в «Титановой долине» сейчас работают 25 резидентов. В планах на ближайшие два года — полностью заполнить площадку в Верхней Салде. О других планах, читайте в интервью с директором ОЭЗ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До конца года свердловские власти расторгнут договоры с двумя резидентами особой экономической зоны «Титановая долина», которые так и не приступили к работе. Об этом URA.RU рассказал гендиректор ОЭЗ Андрей Антипов. Еще с одним из резидентов — «Верхнесалдинским металлургическим заводом» — договор расторгли на днях. «Мы будем расторгаться с двумя компаниями в Верхней Салде. Землю у них уже забрали, приземлили туда реальных резидентов. Они существуют лишь условно — на бумаге. До конца этого года планируем расторгнуть контракты», — поделился Антипов. Всего же таких «компаний-призраков», которых привел бывший директор ОЭЗ Артемий Кызласов (отбывает срок за взятку), осталось пять. Остальные три — на площадке на Уктусе. Считается, что Кызласов приводил «компании-призраки», чтобы выполнить KPI по заполнению резидентов. При этом сам Антипов акцентирует — компании, о которых идет речь, не являются фиктивными. Многие просто не пережили экономических потрясений, в том числе период пандемии. Всего в «Титановой долине» сейчас работают 25 резидентов. В планах на ближайшие два года — полностью заполнить площадку в Верхней Салде. О других планах, читайте в интервью с директором ОЭЗ.