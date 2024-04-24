24 апреля 2024

Губернатор Моор: в трех районах Тюменской области прогнозируют новый подъем воды. Видео

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Паводок, Городской пляж. Ишим. Тюмень, половодье, ишим, паводок, наводнение, потоп, разлив
Вода в реке Ишим поднимется возле Ишима, Ишимского и Казанского района Фото:
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В реке Ишим Тюменской области уровень вода продолжит увеличиваться в течение ближайших дней. Как сообщил губернатор Тюменской области в своем telegram-канале, вода поднимется в Ишиме, Ишимском и Казанском районе.

«В Ишиме, Казанском и Ишимском районах гидрологи прогнозируют новый подъем в течение двух дней. Нынешний паводок будет очень растянут по времени. На Тоболе, в районе села Упорово, сегодня ожидается выход воды на пойму. В селе Коркино уже завтра пик паводка», — сообщил губернатор Моор.

Сообщалось, что пик паводка в указанных районах уже пройден. В Абатском районе подъем воды за трое суток составил более четырех метров. Там вода закрыла пойму реки Ишим возле участка федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск).

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В реке Ишим Тюменской области уровень вода продолжит увеличиваться в течение ближайших дней. Как сообщил губернатор Тюменской области в своем telegram-канале, вода поднимется в Ишиме, Ишимском и Казанском районе. «В Ишиме, Казанском и Ишимском районах гидрологи прогнозируют новый подъем в течение двух дней. Нынешний паводок будет очень растянут по времени. На Тоболе, в районе села Упорово, сегодня ожидается выход воды на пойму. В селе Коркино уже завтра пик паводка», — сообщил губернатор Моор. Сообщалось, что пик паводка в указанных районах уже пройден. В Абатском районе подъем воды за трое суток составил более четырех метров. Там вода закрыла пойму реки Ишим возле участка федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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