В реке Ишим Тюменской области уровень вода продолжит увеличиваться в течение ближайших дней. Как сообщил губернатор Тюменской области в своем telegram-канале, вода поднимется в Ишиме, Ишимском и Казанском районе.
«В Ишиме, Казанском и Ишимском районах гидрологи прогнозируют новый подъем в течение двух дней. Нынешний паводок будет очень растянут по времени. На Тоболе, в районе села Упорово, сегодня ожидается выход воды на пойму. В селе Коркино уже завтра пик паводка», — сообщил губернатор Моор.
Сообщалось, что пик паводка в указанных районах уже пройден. В Абатском районе подъем воды за трое суток составил более четырех метров. Там вода закрыла пойму реки Ишим возле участка федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск).
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В реке Ишим Тюменской области уровень вода продолжит увеличиваться в течение ближайших дней. Как сообщил губернатор Тюменской области в своем telegram-канале, вода поднимется в Ишиме, Ишимском и Казанском районе. «В Ишиме, Казанском и Ишимском районах гидрологи прогнозируют новый подъем в течение двух дней. Нынешний паводок будет очень растянут по времени. На Тоболе, в районе села Упорово, сегодня ожидается выход воды на пойму. В селе Коркино уже завтра пик паводка», — сообщил губернатор Моор. Сообщалось, что пик паводка в указанных районах уже пройден. В Абатском районе подъем воды за трое суток составил более четырех метров. Там вода закрыла пойму реки Ишим возле участка федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск).