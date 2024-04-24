24 апреля 2024

Евгений Малкин поздравил магнитогорский «Металлург» с победой в Кубке Гагарина

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День металлурга. Магнитогорск, малкин евгений
Евгений Малкин поздравил ХК «Металлург» с чемпионством Фото:

Игрок «Питсбург Пингвинз» Евгений Малкин поздравил свой родной клуб магнитогорский «Металлург» (Челябинская область) с завоеванием главного приза КХЛ — кубка Гагарина. Он пожелал команде хорошо отметить данное достижение и потом начать готовиться к следующему сезону.

«„Металлург“, все болельщики команды из Магнитогорска! Хочу поздравить вас с очередным чемпионством. Это было очень красиво и уверенно. Хорошо вам отметить эту большую победу. Вы настоящие мужики!» — приводит слова хоккеиста «Матч ТВ».

По словам спортсмена, команда в плей-офф показала всем свой класс, утерла носы всем, кто в нее не верил. Он выразил надежду, что следующий сезон станет для «Магнитки» таким же продуктивным.

«Парни, хорошо вам отметить. Смотрели, болели, переживали за вас. Красавцы и молодцы. Горжусь командой и обнимаю каждого из вас!» — добавил Малкин.

Сам хоккеист в этом сезоне не играет в плей-офф НХЛ. «Питсбург Пингвинз», за который Малкин выступает с 2006 года, не вышел в этап матчей на вылет. С командой хоккеист в 2009, 2016 и 2017 годах завоевывал Кубок Стэнли.

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Игрок «Питсбург Пингвинз» Евгений Малкин поздравил свой родной клуб магнитогорский «Металлург» (Челябинская область) с завоеванием главного приза КХЛ — кубка Гагарина. Он пожелал команде хорошо отметить данное достижение и потом начать готовиться к следующему сезону. «„Металлург“, все болельщики команды из Магнитогорска! Хочу поздравить вас с очередным чемпионством. Это было очень красиво и уверенно. Хорошо вам отметить эту большую победу. Вы настоящие мужики!» — приводит слова хоккеиста «Матч ТВ». По словам спортсмена, команда в плей-офф показала всем свой класс, утерла носы всем, кто в нее не верил. Он выразил надежду, что следующий сезон станет для «Магнитки» таким же продуктивным. «Парни, хорошо вам отметить. Смотрели, болели, переживали за вас. Красавцы и молодцы. Горжусь командой и обнимаю каждого из вас!» — добавил Малкин. Сам хоккеист в этом сезоне не играет в плей-офф НХЛ. «Питсбург Пингвинз», за который Малкин выступает с 2006 года, не вышел в этап матчей на вылет. С командой хоккеист в 2009, 2016 и 2017 годах завоевывал Кубок Стэнли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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