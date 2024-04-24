Евгений Малкин поздравил магнитогорский «Металлург» с победой в Кубке Гагарина

25 апреля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Евгений Малкин поздравил ХК «Металлург» с чемпионством Фото: Илья Московец © URA.RU Игрок «Питсбург Пингвинз» Евгений Малкин поздравил свой родной клуб магнитогорский «Металлург» (Челябинская область) с завоеванием главного приза КХЛ — кубка Гагарина. Он пожелал команде хорошо отметить данное достижение и потом начать готовиться к следующему сезону. «„Металлург“, все болельщики команды из Магнитогорска! Хочу поздравить вас с очередным чемпионством. Это было очень красиво и уверенно. Хорошо вам отметить эту большую победу. Вы настоящие мужики!» — приводит слова хоккеиста «Матч ТВ». По словам спортсмена, команда в плей-офф показала всем свой класс, утерла носы всем, кто в нее не верил. Он выразил надежду, что следующий сезон станет для «Магнитки» таким же продуктивным. «Парни, хорошо вам отметить. Смотрели, болели, переживали за вас. Красавцы и молодцы. Горжусь командой и обнимаю каждого из вас!» — добавил Малкин. Сам хоккеист в этом сезоне не играет в плей-офф НХЛ. «Питсбург Пингвинз», за который Малкин выступает с 2006 года, не вышел в этап матчей на вылет. С командой хоккеист в 2009, 2016 и 2017 годах завоевывал Кубок Стэнли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Игрок «Питсбург Пингвинз» Евгений Малкин поздравил свой родной клуб магнитогорский «Металлург» (Челябинская область) с завоеванием главного приза КХЛ — кубка Гагарина. Он пожелал команде хорошо отметить данное достижение и потом начать готовиться к следующему сезону. «„Металлург“, все болельщики команды из Магнитогорска! Хочу поздравить вас с очередным чемпионством. Это было очень красиво и уверенно. Хорошо вам отметить эту большую победу. Вы настоящие мужики!» — приводит слова хоккеиста «Матч ТВ». По словам спортсмена, команда в плей-офф показала всем свой класс, утерла носы всем, кто в нее не верил. Он выразил надежду, что следующий сезон станет для «Магнитки» таким же продуктивным. «Парни, хорошо вам отметить. Смотрели, болели, переживали за вас. Красавцы и молодцы. Горжусь командой и обнимаю каждого из вас!» — добавил Малкин. Сам хоккеист в этом сезоне не играет в плей-офф НХЛ. «Питсбург Пингвинз», за который Малкин выступает с 2006 года, не вышел в этап матчей на вылет. С командой хоккеист в 2009, 2016 и 2017 годах завоевывал Кубок Стэнли.