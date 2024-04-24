В мэрии рассказали, когда в Екатеринбурге отключат отопление

В Екатеринбурге в первой декаде мая планируют отключить отопление на проведение опрессовок. Однако специалисты продолжают ориентироваться на погоду. Об этом рассказал вице-мэр по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.
«Думаю, что в первой декаде мая произведем отключение, так как дальше необходимо проводить ремонтные работы. Первые опрессовки запланированы на 14 мая», — сказал Гейко.
По его словам, все еще продолжается наблюдение за температурой воздуха, хотя и средняя температура дошла до восьми градусов. Вице-мэр отметил, что в приоритете стоит забота о социальной сфере, объектах здравоохранения и образования, которые нельзя оставлять без тепла.
Опрессовки в Екатеринбурге пройдут в четыре этапа. Первые испытания теплосетей начнутся 14 мая, а заключительные пройдут 9 августа.
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