В мэрии рассказали, когда в Екатеринбурге отключат отопление

В первой декаде мая в Екатеринбурге отключат отопление

25 апреля 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Отопление отключат по традиционному графику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в первой декаде мая планируют отключить отопление на проведение опрессовок. Однако специалисты продолжают ориентироваться на погоду. Об этом рассказал вице-мэр по вопросам ЖКХ Владимир Гейко. «Думаю, что в первой декаде мая произведем отключение, так как дальше необходимо проводить ремонтные работы. Первые опрессовки запланированы на 14 мая», — сказал Гейко. По его словам, все еще продолжается наблюдение за температурой воздуха, хотя и средняя температура дошла до восьми градусов. Вице-мэр отметил, что в приоритете стоит забота о социальной сфере, объектах здравоохранения и образования, которые нельзя оставлять без тепла. Опрессовки в Екатеринбурге пройдут в четыре этапа. Первые испытания теплосетей начнутся 14 мая, а заключительные пройдут 9 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в первой декаде мая планируют отключить отопление на проведение опрессовок. Однако специалисты продолжают ориентироваться на погоду. Об этом рассказал вице-мэр по вопросам ЖКХ Владимир Гейко. «Думаю, что в первой декаде мая произведем отключение, так как дальше необходимо проводить ремонтные работы. Первые опрессовки запланированы на 14 мая», — сказал Гейко. По его словам, все еще продолжается наблюдение за температурой воздуха, хотя и средняя температура дошла до восьми градусов. Вице-мэр отметил, что в приоритете стоит забота о социальной сфере, объектах здравоохранения и образования, которые нельзя оставлять без тепла. Опрессовки в Екатеринбурге пройдут в четыре этапа. Первые испытания теплосетей начнутся 14 мая, а заключительные пройдут 9 августа.