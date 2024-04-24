24 апреля 2024

В мэрии рассказали, когда в Екатеринбурге отключат отопление

В первой декаде мая в Екатеринбурге отключат отопление
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, батареи, отключение отопления
Отопление отключат по традиционному графику Фото:

В Екатеринбурге в первой декаде мая планируют отключить отопление на проведение опрессовок. Однако специалисты продолжают ориентироваться на погоду. Об этом рассказал вице-мэр по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.

«Думаю, что в первой декаде мая произведем отключение, так как дальше необходимо проводить ремонтные работы. Первые опрессовки запланированы на 14 мая», — сказал Гейко.

По его словам, все еще продолжается наблюдение за температурой воздуха, хотя и средняя температура дошла до восьми градусов. Вице-мэр отметил, что в приоритете стоит забота о социальной сфере, объектах здравоохранения и образования, которые нельзя оставлять без тепла.

Опрессовки в Екатеринбурге пройдут в четыре этапа. Первые испытания теплосетей начнутся 14 мая, а заключительные пройдут 9 августа.

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В Екатеринбурге в первой декаде мая планируют отключить отопление на проведение опрессовок. Однако специалисты продолжают ориентироваться на погоду. Об этом рассказал вице-мэр по вопросам ЖКХ Владимир Гейко. «Думаю, что в первой декаде мая произведем отключение, так как дальше необходимо проводить ремонтные работы. Первые опрессовки запланированы на 14 мая», — сказал Гейко. По его словам, все еще продолжается наблюдение за температурой воздуха, хотя и средняя температура дошла до восьми градусов. Вице-мэр отметил, что в приоритете стоит забота о социальной сфере, объектах здравоохранения и образования, которые нельзя оставлять без тепла. Опрессовки в Екатеринбурге пройдут в четыре этапа. Первые испытания теплосетей начнутся 14 мая, а заключительные пройдут 9 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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