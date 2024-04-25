Глава Росфинмониторинга: теракт в «Крокусе» финансировали криптовалютой

Теракт в «Крокус Сити Холле» финансировался через финансовые организации, которые использовали криптовалюту. Также в организации трагедии участвовали граждане ряда стран. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
«Финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты», — передает РИА Новости слова Чиханчина. Он добавил, что на данный момент следственные мероприятия еще не завершились. Однако, по предварительным результатам, в организации теракта принимали участие граждане нескольких стран.
Ранее сообщалось, что силовики проводят обыски в офисе криптобиржи Beribit в «Москва-Сити». Причиной является подозрения в финансировании террористов, которые совершили теракт в концертном зале Красногорска.
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