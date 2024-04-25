Глава Росфинмониторинга: теракт в «Крокусе» финансировали криптовалютой

25 апреля 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Теракт в «Крокусе» финансировался с помощью криптовалюты, заявил Чиханчин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Теракт в «Крокус Сити Холле» финансировался через финансовые организации, которые использовали криптовалюту. Также в организации трагедии участвовали граждане ряда стран. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Новость по теме Как с помощью криптовалюты финансируют террористов «Финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты», — передает РИА Новости слова Чиханчина. Он добавил, что на данный момент следственные мероприятия еще не завершились. Однако, по предварительным результатам, в организации теракта принимали участие граждане нескольких стран. Ранее сообщалось, что силовики проводят обыски в офисе криптобиржи Beribit в «Москва-Сити». Причиной является подозрения в финансировании террористов, которые совершили теракт в концертном зале Красногорска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теракт в «Крокус Сити Холле» финансировался через финансовые организации, которые использовали криптовалюту. Также в организации трагедии участвовали граждане ряда стран. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. «Финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты», — передает РИА Новости слова Чиханчина. Он добавил, что на данный момент следственные мероприятия еще не завершились. Однако, по предварительным результатам, в организации теракта принимали участие граждане нескольких стран. Ранее сообщалось, что силовики проводят обыски в офисе криптобиржи Beribit в «Москва-Сити». Причиной является подозрения в финансировании террористов, которые совершили теракт в концертном зале Красногорска.