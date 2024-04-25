Глава Росфинмониторинга: теракт в «Крокусе» финансировали криптовалютой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Криптовалюты. Сургут, монеты, экономика, биткоин, криптовалюта, блокчейн, деньги, валюта, майнинг
Теракт в «Крокусе» финансировался с помощью криптовалюты, заявил Чиханчин Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Теракт в «Крокус Сити Холле» финансировался через финансовые организации, которые использовали криптовалюту. Также в организации трагедии участвовали граждане ряда стран. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Новость по теме
Как с помощью криптовалюты финансируют террористов

«Финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты», — передает РИА Новости слова Чиханчина. Он добавил, что на данный момент следственные мероприятия еще не завершились. Однако, по предварительным результатам, в организации теракта принимали участие граждане нескольких стран.

Ранее сообщалось, что силовики проводят обыски в офисе криптобиржи Beribit в «Москва-Сити». Причиной является подозрения в финансировании террористов, которые совершили теракт в концертном зале Красногорска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Теракт в «Крокус Сити Холле» финансировался через финансовые организации, которые использовали криптовалюту. Также в организации трагедии участвовали граждане ряда стран. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. «Финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты», — передает РИА Новости слова Чиханчина. Он добавил, что на данный момент следственные мероприятия еще не завершились. Однако, по предварительным результатам, в организации теракта принимали участие граждане нескольких стран. Ранее сообщалось, что силовики проводят обыски в офисе криптобиржи Beribit в «Москва-Сити». Причиной является подозрения в финансировании террористов, которые совершили теракт в концертном зале Красногорска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...