Как с помощью криптовалюты финансируют террористов

В «Москва-Сити» проходят обыски офиса криптобиржи Beribit

29 марта 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Террористы собрали более 130 миллионов долларов в криптовалюте, пишет NYT Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В «Москва-Сити», в офис криптобиржи Beribit нагрянули правоохранители и начали проводить обыски. Причиной тому являются подозрения в финансировании исполнителей теракта в «Крокусе». При этом переводы средств среди террористических организаций довольно распространенная практика в мире. О том, можно ли с этим бороться — в материале URA.RU. Обыски в «Москва-Сити» Telegram-канал Shot написал, что в башне Федерации, в офисе криптобиржи Beribit проходят обыски. Сотрудников биржи подозревают в финансировании исполнителей теракта в «Крокусе». К тому же ранее Следком сообщал, что виновники трагедии получали средства в криптовалюты от украинских кураторов. В компании Beribit заявили, что активно сотрудничают со следствием. Кроме того, в результате проверки правоохранители не выявили никаких нарушений. Обыски также прошли в офисе криптобиржи ABCeX. Ее представители также содействуют расследованию дела о теракте. Арест подозреваемого в финансировании террористов Помимо обысков криптовалютных компаний в Москве был арестован на два месяца уже девятый фигурант дела о трагедии в «Крокусе». Лутфуллои Назримад был обвинен в финансировании террористов. В СМИ со ссылкой на адвоката подозреваемого сообщили, что Назримад частично признал вину. Получится ли найти заказчиков теракта через криптобиржу Принято полагать, что криптопереводы обеспечивают полную анонимность участникам сделки, поэтому такие операции популярны, в частности, для финансирования террористов. Технология шифрования и хранения данных Блокчейн, казалось бы, обеспечивают полную конфиденциальность пользователям. Однако экс-начальник криминальной милиции ОВД Москвы, почетный адвокат России Евгений Харламов в разговоре с URA.RU заявил, что прогресс не стоит на месте, и несмотря на секретность операций, преступники могут быть успешно вычислены. «Многие заблуждаются, что это невозможно [отследить заказчика теракта]. Я вас уверяю, что это не так. Я это говорю как человек, который систематически общается с силовиками по роду своей деятельности. <…> Информационные технологии и профессиональные качества самих сотрудников выросли. Развитие идет семимильными шагами. Установить заказчиков теракта, посредников или соучастников — это просто дело времени. Все будет установлено, я вас уверяю. Найдут и установят всех причастных, даже если они находятся за границей», — заявил Харламов. Финансирование терроризма в мире При этом проблема финансирования террористических группировок очень актуальна на Западе. Операции с криптовалютой нередко совершаются с целью обхода законов. В связи с этим некоторые страны пытаются бороться с незаконными транзакциями. Для противостояния отмывания денег или спонсирования запрещенных организаций криптобиржам наравне с другими финучреждениями необходимо проверять личности своих клиентов. В Минфине США еще в 2023 году сообщили о преследовании криптовалютных фирм, которые не смогут остановить перемещение средств террористическими группировками. По данным газеты The New York Times, за последние годы террористы собрали более 130 миллионов долларов в криптовалюте. Так, ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) начала все чаще использовать криптовалюту для финансирования боевиков по всему миру. По данным Bloomberg, сейчас ИГ имеет доступ к активам на суммы от 10 до 20 миллионов долларов. Со спонсированием террористов борются не только США. В финансовую группу по противодействию радикальным организациям также входят Италия и Саудовская Аравия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В «Москва-Сити», в офис криптобиржи Beribit нагрянули правоохранители и начали проводить обыски. Причиной тому являются подозрения в финансировании исполнителей теракта в «Крокусе». При этом переводы средств среди террористических организаций довольно распространенная практика в мире. О том, можно ли с этим бороться — в материале URA.RU. Telegram-канал Shot написал, что в башне Федерации, в офисе криптобиржи Beribit проходят обыски. Сотрудников биржи подозревают в финансировании исполнителей теракта в «Крокусе». К тому же ранее Следком сообщал, что виновники трагедии получали средства в криптовалюты от украинских кураторов. В компании Beribit заявили, что активно сотрудничают со следствием. Кроме того, в результате проверки правоохранители не выявили никаких нарушений. Обыски также прошли в офисе криптобиржи ABCeX. Ее представители также содействуют расследованию дела о теракте. Помимо обысков криптовалютных компаний в Москве был арестован на два месяца уже девятый фигурант дела о трагедии в «Крокусе». Лутфуллои Назримад был обвинен в финансировании террористов. В СМИ со ссылкой на адвоката подозреваемого сообщили, что Назримад частично признал вину. Принято полагать, что криптопереводы обеспечивают полную анонимность участникам сделки, поэтому такие операции популярны, в частности, для финансирования террористов. Технология шифрования и хранения данных Блокчейн, казалось бы, обеспечивают полную конфиденциальность пользователям. Однако экс-начальник криминальной милиции ОВД Москвы, почетный адвокат России Евгений Харламов в разговоре с URA.RU заявил, что прогресс не стоит на месте, и несмотря на секретность операций, преступники могут быть успешно вычислены. «Многие заблуждаются, что это невозможно [отследить заказчика теракта]. Я вас уверяю, что это не так. Я это говорю как человек, который систематически общается с силовиками по роду своей деятельности. <…> Информационные технологии и профессиональные качества самих сотрудников выросли. Развитие идет семимильными шагами. Установить заказчиков теракта, посредников или соучастников — это просто дело времени. Все будет установлено, я вас уверяю. Найдут и установят всех причастных, даже если они находятся за границей», — заявил Харламов. При этом проблема финансирования террористических группировок очень актуальна на Западе. Операции с криптовалютой нередко совершаются с целью обхода законов. В связи с этим некоторые страны пытаются бороться с незаконными транзакциями. Для противостояния отмывания денег или спонсирования запрещенных организаций криптобиржам наравне с другими финучреждениями необходимо проверять личности своих клиентов. В Минфине США еще в 2023 году сообщили о преследовании криптовалютных фирм, которые не смогут остановить перемещение средств террористическими группировками. По данным газеты The New York Times, за последние годы террористы собрали более 130 миллионов долларов в криптовалюте. Так, ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) начала все чаще использовать криптовалюту для финансирования боевиков по всему миру. По данным Bloomberg, сейчас ИГ имеет доступ к активам на суммы от 10 до 20 миллионов долларов. Со спонсированием террористов борются не только США. В финансовую группу по противодействию радикальным организациям также входят Италия и Саудовская Аравия.