Рестораны Екатеринбурга готовы доказать, что кулич может быть не только вкусным, но и удивительно красивым. Необычные цвета или высокие конструкции, интересные начинки или цветы — URA.RU собрало самые необычные куличи города в одной подборке.
Сырный кулич
Один из самых необычных куличей приготовила сыроварня «Соболев Сыр» вместе с Frenchie Cafe. Воздушное тесто сделано из чеддера выдержки в 12 месяцев, внутри много цукатов. Кремовая начинка состоит из сливок, цедры лимона и творожного козьего сыра с кунжутом, красным перцем, куркумой, карри, орегано, петрушкой и майораном. Украшают шапку кулича фиалки.
Кулич-заяц
В «Кондитории» для покупателей подготовили внешне необычный кулич — с заячьими ушами. Сам по себе пасхальный хлеб — это кекс с цукатами апельсина, цедрой лимона, миндалем, изюмом и лимончелло.
Кулич-лес
Сказочные куличи «Чудо-Лес» в двух размерах подают в Kitchen. Лакомство с кедровым орехом и йогуртовой малиновой начинкой можно заказать заранее.
Кулич с клубникой и овечкой
Для сдобного кулича с ягодами можно выбрать любое дополнение: уши, зайку или овечку. Такие сладости от кафе-бара «Зая» точно захочется сфотографировать, прежде чем съесть.
Кулич с белым ромом
Ресторан «Троекуров» готов сделать под заказ кулич с воздушным сырным кремом. Каждое пасхальное угощение пропитывается апельсиновой промочкой с добавлением рома, верх лакомства украшается меренгой и шоколадными фигурками, внутри которых цукаты и изюм.
Кулич с гнездом и бенто-Пасха
Тесто бриошь с добавлением шоколада и апельсиновых цукатов — так выглядит кулич, который предлагает ресторан Maccheroni. В начинке — лимонный курд. Также в заведении готовят бенто-пасху в молочном шоколаде с изюмом, грецким орехом и цукатами.
Кулич с маршмеллоу
Ресторан-гостиная LOBBY и итальянский ресторан «Лео дай пиццы» предлагают кулич с кремом из сыра маскарпоне. Шоколадную шапочку украшает маршмеллоу и веточка эвкалипта.
Розовый кулич
Необычное угощение готовы сделать по предзаказу в «Большом грузинском». Выпечка создана по традиционному рецепту с амаретто, изюмом и цукатами, пропитана муссом из белого бельгийского шоколада и покрыта сливочным кремом.
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