30 апреля 2024

Топ необычных куличей на Пасху в ресторанах Екатеринбурга. Фото

В ресторанах Екатеринбурга начали готовить необычные куличи на Пасху
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Приготовление куличей. Тюмень, куличи, куличи пасхальные, пасхальные куличи
Стоимость куличей варьируется от 150 до 10 тысяч рублей Фото:
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Рестораны Екатеринбурга готовы доказать, что кулич может быть не только вкусным, но и удивительно красивым. Необычные цвета или высокие конструкции, интересные начинки или цветы — URA.RU собрало самые необычные куличи города в одной подборке.

Сырный кулич

Один из самых необычных куличей приготовила сыроварня «Соболев Сыр» вместе с Frenchie Cafe. Воздушное тесто сделано из чеддера выдержки в 12 месяцев, внутри много цукатов. Кремовая начинка состоит из сливок, цедры лимона и творожного козьего сыра с кунжутом, красным перцем, куркумой, карри, орегано, петрушкой и майораном. Украшают шапку кулича фиалки.

Кулич-заяц

В «Кондитории» для покупателей подготовили внешне необычный кулич — с заячьими ушами. Сам по себе пасхальный хлеб — это кекс с цукатами апельсина, цедрой лимона, миндалем, изюмом и лимончелло.

Кулич-лес

Сказочные куличи «Чудо-Лес» в двух размерах подают в Kitchen. Лакомство с кедровым орехом и йогуртовой малиновой начинкой можно заказать заранее.

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Кулич с клубникой и овечкой

Для сдобного кулича с ягодами можно выбрать любое дополнение: уши, зайку или овечку. Такие сладости от кафе-бара «Зая» точно захочется сфотографировать, прежде чем съесть.

Кулич с белым ромом

Ресторан «Троекуров» готов сделать под заказ кулич с воздушным сырным кремом. Каждое пасхальное угощение пропитывается апельсиновой промочкой с добавлением рома, верх лакомства украшается меренгой и шоколадными фигурками, внутри которых цукаты и изюм.

Кулич с гнездом и бенто-Пасха

Тесто бриошь с добавлением шоколада и апельсиновых цукатов — так выглядит кулич, который предлагает ресторан Maccheroni. В начинке — лимонный курд. Также в заведении готовят бенто-пасху в молочном шоколаде с изюмом, грецким орехом и цукатами.

Так нестандартно выглядит творожная пасха
Так нестандартно выглядит творожная пасха

Кулич с маршмеллоу

Ресторан-гостиная LOBBY и итальянский ресторан «Лео дай пиццы» предлагают кулич с кремом из сыра маскарпоне. Шоколадную шапочку украшает маршмеллоу и веточка эвкалипта.

Розовый кулич

Необычное угощение готовы сделать по предзаказу в «Большом грузинском». Выпечка создана по традиционному рецепту с амаретто, изюмом и цукатами, пропитана муссом из белого бельгийского шоколада и покрыта сливочным кремом.

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Рестораны Екатеринбурга готовы доказать, что кулич может быть не только вкусным, но и удивительно красивым. Необычные цвета или высокие конструкции, интересные начинки или цветы — URA.RU собрало самые необычные куличи города в одной подборке. Один из самых необычных куличей приготовила сыроварня «Соболев Сыр» вместе с Frenchie Cafe. Воздушное тесто сделано из чеддера выдержки в 12 месяцев, внутри много цукатов. Кремовая начинка состоит из сливок, цедры лимона и творожного козьего сыра с кунжутом, красным перцем, куркумой, карри, орегано, петрушкой и майораном. Украшают шапку кулича фиалки. В «Кондитории» для покупателей подготовили внешне необычный кулич — с заячьими ушами. Сам по себе пасхальный хлеб — это кекс с цукатами апельсина, цедрой лимона, миндалем, изюмом и лимончелло. Сказочные куличи «Чудо-Лес» в двух размерах подают в Kitchen. Лакомство с кедровым орехом и йогуртовой малиновой начинкой можно заказать заранее. Для сдобного кулича с ягодами можно выбрать любое дополнение: уши, зайку или овечку. Такие сладости от кафе-бара «Зая» точно захочется сфотографировать, прежде чем съесть. Ресторан «Троекуров» готов сделать под заказ кулич с воздушным сырным кремом. Каждое пасхальное угощение пропитывается апельсиновой промочкой с добавлением рома, верх лакомства украшается меренгой и шоколадными фигурками, внутри которых цукаты и изюм. Тесто бриошь с добавлением шоколада и апельсиновых цукатов — так выглядит кулич, который предлагает ресторан Maccheroni. В начинке — лимонный курд. Также в заведении готовят бенто-пасху в молочном шоколаде с изюмом, грецким орехом и цукатами. Ресторан-гостиная LOBBY и итальянский ресторан «Лео дай пиццы» предлагают кулич с кремом из сыра маскарпоне. Шоколадную шапочку украшает маршмеллоу и веточка эвкалипта. Необычное угощение готовы сделать по предзаказу в «Большом грузинском». Выпечка создана по традиционному рецепту с амаретто, изюмом и цукатами, пропитана муссом из белого бельгийского шоколада и покрыта сливочным кремом.
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