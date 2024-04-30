Топ необычных куличей на Пасху в ресторанах Екатеринбурга. Фото

В ресторанах Екатеринбурга начали готовить необычные куличи на Пасху

01 мая 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Стоимость куличей варьируется от 150 до 10 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Майские праздники в Екатеринбурге и Свердловской области — 2024 Рестораны Екатеринбурга готовы доказать, что кулич может быть не только вкусным, но и удивительно красивым. Необычные цвета или высокие конструкции, интересные начинки или цветы — URA.RU собрало самые необычные куличи города в одной подборке. Сырный кулич Один из самых необычных куличей приготовила сыроварня «Соболев Сыр» вместе с Frenchie Cafe. Воздушное тесто сделано из чеддера выдержки в 12 месяцев, внутри много цукатов. Кремовая начинка состоит из сливок, цедры лимона и творожного козьего сыра с кунжутом, красным перцем, куркумой, карри, орегано, петрушкой и майораном. Украшают шапку кулича фиалки. Фото: сыроварня «Соболев Сыр» Кулич-заяц В «Кондитории» для покупателей подготовили внешне необычный кулич — с заячьими ушами. Сам по себе пасхальный хлеб — это кекс с цукатами апельсина, цедрой лимона, миндалем, изюмом и лимончелло. Фото: сайт «Кондитории» Кулич-лес Сказочные куличи «Чудо-Лес» в двух размерах подают в Kitchen. Лакомство с кедровым орехом и йогуртовой малиновой начинкой можно заказать заранее. Фото: соцсети ресторана Kitchen Кулич с клубникой и овечкой Для сдобного кулича с ягодами можно выбрать любое дополнение: уши, зайку или овечку. Такие сладости от кафе-бара «Зая» точно захочется сфотографировать, прежде чем съесть. Фото с сайта заведения «Зая» Кулич с белым ромом Ресторан «Троекуров» готов сделать под заказ кулич с воздушным сырным кремом. Каждое пасхальное угощение пропитывается апельсиновой промочкой с добавлением рома, верх лакомства украшается меренгой и шоколадными фигурками, внутри которых цукаты и изюм. Фото предоставлено рестораном «Троекуров» Кулич с гнездом и бенто-Пасха Тесто бриошь с добавлением шоколада и апельсиновых цукатов — так выглядит кулич, который предлагает ресторан Maccheroni. В начинке — лимонный курд. Также в заведении готовят бенто-пасху в молочном шоколаде с изюмом, грецким орехом и цукатами. Фото предоставлено рестораном Maccheroni Так нестандартно выглядит творожная пасха Фото предоставлено рестораном Maccheroni Кулич с маршмеллоу Ресторан-гостиная LOBBY и итальянский ресторан «Лео дай пиццы» предлагают кулич с кремом из сыра маскарпоне. Шоколадную шапочку украшает маршмеллоу и веточка эвкалипта. Фото: заведение «Лео дай пиццы» Розовый кулич Необычное угощение готовы сделать по предзаказу в «Большом грузинском». Выпечка создана по традиционному рецепту с амаретто, изюмом и цукатами, пропитана муссом из белого бельгийского шоколада и покрыта сливочным кремом. Фото: ресторан «Большой грузинский» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рестораны Екатеринбурга готовы доказать, что кулич может быть не только вкусным, но и удивительно красивым. Необычные цвета или высокие конструкции, интересные начинки или цветы — URA.RU собрало самые необычные куличи города в одной подборке. Один из самых необычных куличей приготовила сыроварня «Соболев Сыр» вместе с Frenchie Cafe. Воздушное тесто сделано из чеддера выдержки в 12 месяцев, внутри много цукатов. Кремовая начинка состоит из сливок, цедры лимона и творожного козьего сыра с кунжутом, красным перцем, куркумой, карри, орегано, петрушкой и майораном. Украшают шапку кулича фиалки. В «Кондитории» для покупателей подготовили внешне необычный кулич — с заячьими ушами. Сам по себе пасхальный хлеб — это кекс с цукатами апельсина, цедрой лимона, миндалем, изюмом и лимончелло. Сказочные куличи «Чудо-Лес» в двух размерах подают в Kitchen. Лакомство с кедровым орехом и йогуртовой малиновой начинкой можно заказать заранее. Для сдобного кулича с ягодами можно выбрать любое дополнение: уши, зайку или овечку. Такие сладости от кафе-бара «Зая» точно захочется сфотографировать, прежде чем съесть. Ресторан «Троекуров» готов сделать под заказ кулич с воздушным сырным кремом. Каждое пасхальное угощение пропитывается апельсиновой промочкой с добавлением рома, верх лакомства украшается меренгой и шоколадными фигурками, внутри которых цукаты и изюм. Тесто бриошь с добавлением шоколада и апельсиновых цукатов — так выглядит кулич, который предлагает ресторан Maccheroni. В начинке — лимонный курд. Также в заведении готовят бенто-пасху в молочном шоколаде с изюмом, грецким орехом и цукатами. Ресторан-гостиная LOBBY и итальянский ресторан «Лео дай пиццы» предлагают кулич с кремом из сыра маскарпоне. Шоколадную шапочку украшает маршмеллоу и веточка эвкалипта. Необычное угощение готовы сделать по предзаказу в «Большом грузинском». Выпечка создана по традиционному рецепту с амаретто, изюмом и цукатами, пропитана муссом из белого бельгийского шоколада и покрыта сливочным кремом.