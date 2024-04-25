Челябинский депутат-эсер сравнил первого вице-спикера ЗСО с сотрудником ГУФСИН

Денис Моисеев возглавляет фракцию ЕР в областном парламенте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат челябинского заксобрания Павел Жолобов 25 апреля призвал первого вице-спикера ЗСО Дениса Моисеева быть более гибким. Жолобов сравнил его с сотрудником ГУФСИН.

«Сегодня заседание Законодательного собрания ведет первый заместитель председателя Моисеев Денис Александрович. Вы не знаете кто это? А он есть! Так вот, перед заседанием первый зампред не удосужился прочитать регламент ведения, делал замечания депутатам по времени выступления, выбирая тональность сотрудника ГУФСИН… Очень самонадеянно! Был у нас один руководитель с подобным подходом, вообще не политик! А зря, нужно быть более гибким!» — написал Жолобов в своем telegram-канале.

Он добавил, что напишет в комитет по депутатской этике о нарушении регламента. Также Жолобов написал, что закон один для всех, не должно быть тех, кто ровнее.

Пост Жолобова появился еще до завершения заседания депутатов. Он касался инцидента, когда лидер фракции эсеров Василий Швецов принялся комментировать проект закона об исполнении областного бюджета. Швецов не уложился в пять минут, предусмотренные регламентом, и попросил добавить ему для выступления еще три минуты, которые могут быть выделены партийной фракции. Однако и этих трех минут Швецову не хватило.

Председательствующий на заседании первый зам спикера Денис Моисеев призвал Швецова к соблюдению регламента. Очевидно, это не понравилось однопартийцу Швецова Жолобову.

«Не совсем понятно, что стало основанием для поста Жолобова. Моисеев вполне корректно попросил Швецова соблюдать регламент. Он сказал, что готов прийти на заседание комитета по регламенту, если регламент нуждается в корректировке», — сообщил URA.RU один из депутатов. Комитет по регламенту и депутатской этике в заксобрании возглавляет сам Швецов.