Запад в 10 раз усилил воздушную разведку у границ РФ и Белоруссии

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Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, армия, нато, nato, самолет-разведчик
На границах РФ и Белоруссии в 10 раз увеличилось число самолетов-разведчиков Фото:

Страны Запада усилили воздушную разведку Белоруссии и России почти в 10 раз. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко на полях международной встречи по безопасности в Санкт-Петербурге.

«На сегодня в течение недели в воздушном пространстве стран Балтии и Польши летает 20-30 самолетов-разведчиков. В зависимости от погодных условий и прочего», — сообщил Павел Муравейко, передает ТАСС. Он отметил, что в этом участвуют и стратегические разведчики США. Они следят за ситуацией в России и Белоруссии.

По его словам, ранее ситуация была другая. В 2022 году количество самолетов-разведчиков было в районе трех, они могли залететь на территорию России и Белоруссии на глубину от 600 до 1200 метров. Сейчас глава Белоруссии Александр Лукашенко отмечает, что Запад ведет воздушную и космическую разведку над территорией страны.

Также американские дроны несколько раз были замечены в Черном море. Так, это произошло в середине апреля, а после ВСУ ударили по аэродрому в Крыму ракетами ATACMS, как сообщали военкоры.

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Страны Запада усилили воздушную разведку Белоруссии и России почти в 10 раз. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко на полях международной встречи по безопасности в Санкт-Петербурге. «На сегодня в течение недели в воздушном пространстве стран Балтии и Польши летает 20-30 самолетов-разведчиков. В зависимости от погодных условий и прочего», — сообщил Павел Муравейко, передает ТАСС. Он отметил, что в этом участвуют и стратегические разведчики США. Они следят за ситуацией в России и Белоруссии. По его словам, ранее ситуация была другая. В 2022 году количество самолетов-разведчиков было в районе трех, они могли залететь на территорию России и Белоруссии на глубину от 600 до 1200 метров. Сейчас глава Белоруссии Александр Лукашенко отмечает, что Запад ведет воздушную и космическую разведку над территорией страны. Также американские дроны несколько раз были замечены в Черном море. Так, это произошло в середине апреля, а после ВСУ ударили по аэродрому в Крыму ракетами ATACMS, как сообщали военкоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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