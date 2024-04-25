Запад в 10 раз усилил воздушную разведку у границ РФ и Белоруссии

25 апреля 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

На границах РФ и Белоруссии в 10 раз увеличилось число самолетов-разведчиков Фото: miliman/pickupimage.com Страны Запада усилили воздушную разведку Белоруссии и России почти в 10 раз. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко на полях международной встречи по безопасности в Санкт-Петербурге. «На сегодня в течение недели в воздушном пространстве стран Балтии и Польши летает 20-30 самолетов-разведчиков. В зависимости от погодных условий и прочего», — сообщил Павел Муравейко, передает ТАСС. Он отметил, что в этом участвуют и стратегические разведчики США. Они следят за ситуацией в России и Белоруссии. По его словам, ранее ситуация была другая. В 2022 году количество самолетов-разведчиков было в районе трех, они могли залететь на территорию России и Белоруссии на глубину от 600 до 1200 метров. Сейчас глава Белоруссии Александр Лукашенко отмечает, что Запад ведет воздушную и космическую разведку над территорией страны. Также американские дроны несколько раз были замечены в Черном море. Так, это произошло в середине апреля, а после ВСУ ударили по аэродрому в Крыму ракетами ATACMS, как сообщали военкоры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Запада усилили воздушную разведку Белоруссии и России почти в 10 раз. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко на полях международной встречи по безопасности в Санкт-Петербурге. «На сегодня в течение недели в воздушном пространстве стран Балтии и Польши летает 20-30 самолетов-разведчиков. В зависимости от погодных условий и прочего», — сообщил Павел Муравейко, передает ТАСС. Он отметил, что в этом участвуют и стратегические разведчики США. Они следят за ситуацией в России и Белоруссии. По его словам, ранее ситуация была другая. В 2022 году количество самолетов-разведчиков было в районе трех, они могли залететь на территорию России и Белоруссии на глубину от 600 до 1200 метров. Сейчас глава Белоруссии Александр Лукашенко отмечает, что Запад ведет воздушную и космическую разведку над территорией страны. Также американские дроны несколько раз были замечены в Черном море. Так, это произошло в середине апреля, а после ВСУ ударили по аэродрому в Крыму ракетами ATACMS, как сообщали военкоры.