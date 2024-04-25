В Нижнем Тагиле днем 25 апреля загорелся кафе-клуб Inji, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Из здания эвакуированы 20 человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В экстренные службы поступило сообщение о возгорании на улице Восточной. По оперативной информации, на площади 400 квадратных метров горит кровля кафе Самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало», — следует из сообщения. Позже площадь пожара увеличилась до 2000 «квадратов».
На тушение пожара прибыли 10 единиц техники и более 30 спасателей, сейчас они прилагают все усилия к ликвидации возгорания. «Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона привлечены по повышенному рангу пожара», — отметили в ведомстве.
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