Крупный пожар охватил клуб в Нижнем Тагиле. Фото

25 апреля 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле днем 25 апреля загорелся кафе-клуб Inji, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Из здания эвакуированы 20 человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В экстренные службы поступило сообщение о возгорании на улице Восточной. По оперативной информации, на площади 400 квадратных метров горит кровля кафе Самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало», — следует из сообщения. Позже площадь пожара увеличилась до 2000 «квадратов». На тушение пожара прибыли 10 единиц техники и более 30 спасателей, сейчас они прилагают все усилия к ликвидации возгорания. «Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона привлечены по повышенному рангу пожара», — отметили в ведомстве. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU telegram-канал «МЧС России» Фото: telegram-канал «МЧС России» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле днем 25 апреля загорелся кафе-клуб Inji, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Из здания эвакуированы 20 человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В экстренные службы поступило сообщение о возгорании на улице Восточной. По оперативной информации, на площади 400 квадратных метров горит кровля кафе Самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало», — следует из сообщения. Позже площадь пожара увеличилась до 2000 «квадратов». На тушение пожара прибыли 10 единиц техники и более 30 спасателей, сейчас они прилагают все усилия к ликвидации возгорания. «Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона привлечены по повышенному рангу пожара», — отметили в ведомстве.