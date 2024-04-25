Крупный пожар охватил клуб в Нижнем Тагиле. Фото

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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров Фото:

В Нижнем Тагиле днем 25 апреля загорелся кафе-клуб Inji, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Из здания эвакуированы 20 человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В экстренные службы поступило сообщение о возгорании на улице Восточной. По оперативной информации, на площади 400 квадратных метров горит кровля кафе Самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало», — следует из сообщения. Позже площадь пожара увеличилась до 2000 «квадратов».

На тушение пожара прибыли 10 единиц техники и более 30 спасателей, сейчас они прилагают все усилия к ликвидации возгорания. «Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона привлечены по повышенному рангу пожара», — отметили в ведомстве.

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В Нижнем Тагиле днем 25 апреля загорелся кафе-клуб Inji, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Из здания эвакуированы 20 человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В экстренные службы поступило сообщение о возгорании на улице Восточной. По оперативной информации, на площади 400 квадратных метров горит кровля кафе Самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало», — следует из сообщения. Позже площадь пожара увеличилась до 2000 «квадратов». На тушение пожара прибыли 10 единиц техники и более 30 спасателей, сейчас они прилагают все усилия к ликвидации возгорания. «Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона привлечены по повышенному рангу пожара», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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