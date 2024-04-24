Частная британская школа собирала данные о детях тюменских политиков

В Тюмени частная школа английского языка ЧУДО «Сет-ТМ», принадлежащая британской компании Cambridge Education and training UK Limited и гражданину Великобритании Дейвису Томасу Хью, собирала и хранила данные о своих учениках. Среди которых были дети высокопоставленных сотрудников правительства Тюменской области и крупные бизнесмены. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.
«В ходе проверки указанной компании было установлено, что школа собирала, систематизировала и хранила на серверах, находящихся за рубежом, информацию об учениках и их родителях. Услугами этой школы пользовались высокопоставленные сотрудники правительства Тюменской области, бизнесмены и так далее. Персональные данные могли передаваться иностранной стороне для последующего использования в своих интересах», — рассказал URA.RU собеседник.
По его словам, 12 преподавателей, которые обучали детей тюменских випов, не заключали трудовые договоры с ЧУДО «Сет-ТМ» и делали это на нелегальной основе. В сентябре 2023 года все сотрудники организации перешли на работу в АНО ДО «СЕТ-ТО». Учредителем организации является компания «СЕТ ГРУП», которую возглавляет гражданин Великобритании Дейвис Томас Хью.
Получить оперативный комментарий представителей частной школы «Сет» URA.RU не удалось: на звонки редакции там никто не ответил. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
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В Тюмени частная школа английского языка ЧУДО «Сет-ТМ», принадлежащая британской компании Cambridge Education and training UK Limited и гражданину Великобритании Дейвису Томасу Хью, собирала и хранила данные о своих учениках. Среди которых были дети высокопоставленных сотрудников правительства Тюменской области и крупные бизнесмены. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «В ходе проверки указанной компании было установлено, что школа собирала, систематизировала и хранила на серверах, находящихся за рубежом, информацию об учениках и их родителях. Услугами этой школы пользовались высокопоставленные сотрудники правительства Тюменской области, бизнесмены и так далее. Персональные данные могли передаваться иностранной стороне для последующего использования в своих интересах», — рассказал URA.RU собеседник. По его словам, 12 преподавателей, которые обучали детей тюменских випов, не заключали трудовые договоры с ЧУДО «Сет-ТМ» и делали это на нелегальной основе. В сентябре 2023 года все сотрудники организации перешли на работу в АНО ДО «СЕТ-ТО». Учредителем организации является компания «СЕТ ГРУП», которую возглавляет гражданин Великобритании Дейвис Томас Хью. Получить оперативный комментарий представителей частной школы «Сет» URA.RU не удалось: на звонки редакции там никто не ответил. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.