Курганские власти увеличили выплаты для пострадавших от наводнения

25 апреля 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Правительство увеличило сумму выплаты для пострадавших от наводнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Власти Курганской области объявили об увеличении выплат для граждан, пострадавших от наводнения. Размеры компенсаций за частичную и полную утрату имущества были пересмотрены после совещания с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. «Несмотря на то, что в области действует режим региональной ЧС, выплаты будут осуществляться по новым, федеральным, нормативам. По частичной утрате имущества первой необходимости размер выплаты увеличен с 30 до 50 тысяч рублей, по полной — с 50 до 100 тысяч рублей», — указано в посте канала «Курганская область официально» Для тех, кто уже получил выплаты, будет осуществлена доплата в ближайшее время. Процесс обследования жилья для подтверждения права на поддержку осуществляют муниципальные комиссии, руководствуясь федеральными рекомендациями. Напомним, что единовременная материальная помощь для граждан, чьи дома были затоплены, составляет десять тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области, мэрия и администрации округов перечислят более десяти миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим от паводка в ремонте подтопленных домов. Чиновники потратят деньги на покупку сертификатов на стройматериалы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Курганской области объявили об увеличении выплат для граждан, пострадавших от наводнения. Размеры компенсаций за частичную и полную утрату имущества были пересмотрены после совещания с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. «Несмотря на то, что в области действует режим региональной ЧС, выплаты будут осуществляться по новым, федеральным, нормативам. По частичной утрате имущества первой необходимости размер выплаты увеличен с 30 до 50 тысяч рублей, по полной — с 50 до 100 тысяч рублей», — указано в посте канала «Курганская область официально» Для тех, кто уже получил выплаты, будет осуществлена доплата в ближайшее время. Процесс обследования жилья для подтверждения права на поддержку осуществляют муниципальные комиссии, руководствуясь федеральными рекомендациями. Напомним, что единовременная материальная помощь для граждан, чьи дома были затоплены, составляет десять тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области, мэрия и администрации округов перечислят более десяти миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим от паводка в ремонте подтопленных домов. Чиновники потратят деньги на покупку сертификатов на стройматериалы.