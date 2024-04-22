22 апреля 2024

Курганские власти перечислят более 10 миллионов рублей пострадавшим от паводка

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Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, эвакуация, половодье, паводок, наводнение, потоп, резиновая лодка
Выплаты положены пострадавшим от паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Правительство Курганской области и администрации муниципалитетов перечислят более 10 миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим от паводка в ремонте подтопленных домов. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«Правительство региона и администрации муниципалитетов перечислят более 10 миллионов рублей за счет зарплат для оказания помощи жителям в ремонте подтопленных домов. <…> Уверен, что коллеги нас поддержат. Средства направим на приобретение сертификатов на стройматериалы для наших земляков», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Выплаты в Курганской области получат те, кто пострадал от наводнения. Обращение можно подать через Госуслуги, департамент природных ресурсов и в одном из отделений МФЦ. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Правительство Курганской области и администрации муниципалитетов перечислят более 10 миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим от паводка в ремонте подтопленных домов. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «Правительство региона и администрации муниципалитетов перечислят более 10 миллионов рублей за счет зарплат для оказания помощи жителям в ремонте подтопленных домов. <…> Уверен, что коллеги нас поддержат. Средства направим на приобретение сертификатов на стройматериалы для наших земляков», — написал Шумков в своем telegram-канале. Выплаты в Курганской области получат те, кто пострадал от наводнения. Обращение можно подать через Госуслуги, департамент природных ресурсов и в одном из отделений МФЦ. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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