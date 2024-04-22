Курганские власти перечислят более 10 миллионов рублей пострадавшим от паводка

22 апреля 2024 в 23:38 Размер текста - 17 +

Выплаты положены пострадавшим от паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Правительство Курганской области и администрации муниципалитетов перечислят более 10 миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим от паводка в ремонте подтопленных домов. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «Правительство региона и администрации муниципалитетов перечислят более 10 миллионов рублей за счет зарплат для оказания помощи жителям в ремонте подтопленных домов. <…> Уверен, что коллеги нас поддержат. Средства направим на приобретение сертификатов на стройматериалы для наших земляков», — написал Шумков в своем telegram-канале. Выплаты в Курганской области получат те, кто пострадал от наводнения. Обращение можно подать через Госуслуги, департамент природных ресурсов и в одном из отделений МФЦ. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Курганской области и администрации муниципалитетов перечислят более 10 миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим от паводка в ремонте подтопленных домов. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «Правительство региона и администрации муниципалитетов перечислят более 10 миллионов рублей за счет зарплат для оказания помощи жителям в ремонте подтопленных домов. <…> Уверен, что коллеги нас поддержат. Средства направим на приобретение сертификатов на стройматериалы для наших земляков», — написал Шумков в своем telegram-канале. Выплаты в Курганской области получат те, кто пострадал от наводнения. Обращение можно подать через Госуслуги, департамент природных ресурсов и в одном из отделений МФЦ. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.