Курганские власти перечислят более 10 миллионов рублей пострадавшим от паводка

Правительство Курганской области и администрации муниципалитетов перечислят более 10 миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим от паводка в ремонте подтопленных домов. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков.
«Правительство региона и администрации муниципалитетов перечислят более 10 миллионов рублей за счет зарплат для оказания помощи жителям в ремонте подтопленных домов. <…> Уверен, что коллеги нас поддержат. Средства направим на приобретение сертификатов на стройматериалы для наших земляков», — написал Шумков в своем telegram-канале.
Выплаты в Курганской области получат те, кто пострадал от наводнения. Обращение можно подать через Госуслуги, департамент природных ресурсов и в одном из отделений МФЦ. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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Правительство Курганской области и администрации муниципалитетов перечислят более 10 миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим от паводка в ремонте подтопленных домов. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «Правительство региона и администрации муниципалитетов перечислят более 10 миллионов рублей за счет зарплат для оказания помощи жителям в ремонте подтопленных домов. <…> Уверен, что коллеги нас поддержат. Средства направим на приобретение сертификатов на стройматериалы для наших земляков», — написал Шумков в своем telegram-канале. Выплаты в Курганской области получат те, кто пострадал от наводнения. Обращение можно подать через Госуслуги, департамент природных ресурсов и в одном из отделений МФЦ. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.