24 апреля 2024

В Новом Уренгое завершают программу расселения

Расселение аварийных домов в Новом Уренгое закончат до конца года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание почты России. Курган, почта россии, стена, главпочтамт курган, ветхое жилье, здание главпочтамта, кирпич
В газовой столице Ямала завершают программу переселения Фото:

Власти Нового Уренгоя планируют переселить горожан в новые квартиры до конца 2024 года. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации «газовой столицы» ЯНАО.

«Новое жилье позволило переселить 621 новоуренгойскую семью из аварийных домов. В этом году в Новом Уренгое программа расселения будет завершена», — говорится в материале.

Власти города сообщают, что до 2025 года комфортным жильем обеспечат 499 семей Нового Уренгоя. Ранее URA.RU рассказывало о том, что окружное правительство увеличило бюджет на формирование регионального жилищного фонда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Нового Уренгоя планируют переселить горожан в новые квартиры до конца 2024 года. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации «газовой столицы» ЯНАО. «Новое жилье позволило переселить 621 новоуренгойскую семью из аварийных домов. В этом году в Новом Уренгое программа расселения будет завершена», — говорится в материале. Власти города сообщают, что до 2025 года комфортным жильем обеспечат 499 семей Нового Уренгоя. Ранее URA.RU рассказывало о том, что окружное правительство увеличило бюджет на формирование регионального жилищного фонда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...