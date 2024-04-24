В газовой столице Ямала завершают программу переселения
Власти Нового Уренгоя планируют переселить горожан в новые квартиры до конца 2024 года. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации «газовой столицы» ЯНАО.
«Новое жилье позволило переселить 621 новоуренгойскую семью из аварийных домов. В этом году в Новом Уренгое программа расселения будет завершена», — говорится в материале.
Власти города сообщают, что до 2025 года комфортным жильем обеспечат 499 семей Нового Уренгоя. Ранее URA.RU рассказывало о том, что окружное правительство увеличило бюджет на формирование регионального жилищного фонда.
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