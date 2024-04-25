На фестивале в Екатеринбурге ждут скандального рэпера Хаски

25 апреля 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Хаски известен своими скандальными выходками Фото: Футбольный клуб «Зенит»/ТАСС В Екатеринбурге на MEGA Urban Fest выступит рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов). Об этом сообщили организаторы в telegram-канале. «Как и обещали, для участников нашей тусовки рассказываем про одного из хедлайнеров фестиваля. И это — Хаски! Рэп-исполнитель, известным своим нестандартным стилем и оригинальными текстами песен. Ты сможешь послушать его уже 25 мая на нашей сцене», — заявили представители фестиваля. Последний раз Хаски бесплатно выступал на фестивале в Екатеринбурге в 2019 году. Тогда он стал одним из хэдлайнеров «Ночи музыки». Однако концерт исполнителя прервали из-за давки возле сцены. Дмитрия Кузнецова также широко обсуждали в 2018 году, когда он был арестован на 12 суток по статье о мелком хулиганстве за то, после срыва концерта в Краснодаре залез на чужую машину и стал читать рэп. Выступления Хаски требовал запретить депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, по его словам артист негативно влиял на подрастающее поколение. После начала СВО Хаски не раз ездил с концертами на Донбасс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на MEGA Urban Fest выступит рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов). Об этом сообщили организаторы в telegram-канале. «Как и обещали, для участников нашей тусовки рассказываем про одного из хедлайнеров фестиваля. И это — Хаски! Рэп-исполнитель, известным своим нестандартным стилем и оригинальными текстами песен. Ты сможешь послушать его уже 25 мая на нашей сцене», — заявили представители фестиваля. Последний раз Хаски бесплатно выступал на фестивале в Екатеринбурге в 2019 году. Тогда он стал одним из хэдлайнеров «Ночи музыки». Однако концерт исполнителя прервали из-за давки возле сцены. Дмитрия Кузнецова также широко обсуждали в 2018 году, когда он был арестован на 12 суток по статье о мелком хулиганстве за то, после срыва концерта в Краснодаре залез на чужую машину и стал читать рэп. Выступления Хаски требовал запретить депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, по его словам артист негативно влиял на подрастающее поколение. После начала СВО Хаски не раз ездил с концертами на Донбасс.