Украинцы опасаются помощи США из-за грозящего им разгрома

The Daily Beast: новый пакет помощи для ВСУ не поможет выиграть конфликт с РФ
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Жительница Украины Аня отметила, что бойцы ВСУ устали от конфликта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американский многомиллиардный пакет помощи не поможет Украине выиграть конфликт с РФ. Так отреагировали украинцы на отправку помощи для ВСУ. Жители Украины отметили усталость от конфликта.

«По моему мнению и мнению всех моих друзей, эти деньги не помогают Украине <…> В нашей стране слишком много коррупции», — заявил житель Украины Олег в беседе с изданием The Daily Beast. Он предположил, что финансовая помощь продлит конфликт.

Олег отметил, что украинские военные и граждане устали от боевых действий. Он подчеркнул, что украинцы требуют мира и переговоров, а не продолжение конфликта.

Жительница Украины Елена в беседе с изданием заявила, что недовольна помощью от США. По ее словам, РФ выиграет конфликт, несмотря на полученное западное оружие для ВСУ. «Без оружия это была бы катастрофа», — отметила Елена.

Украинец Владимир подчеркнул, что западная помощь будет распределена между украинскими политиками. Он предположил, что ВСУ терпят поражение, так как правительство страны занимается коррупцией. Владимир призвал начать переговоры с РФ.

Жительница Украины Аня заявила, что поддерживает Россию. По ее словам, РФ одержит успех в ближайшие полгода. «Правительство Украины было кучкой дураков. Они воровали и будут воровать», — отметила украинка. Она также подчеркнула, что военные ВСУ устали от конфликта.

Ранее в Сенате США был согласован проект закона по отправке на Украине помощи в размере 61 миллиарда долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская помощь не изменит ситуацию на поле боя.

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Американский многомиллиардный пакет помощи не поможет Украине выиграть конфликт с РФ. Так отреагировали украинцы на отправку помощи для ВСУ. Жители Украины отметили усталость от конфликта. «По моему мнению и мнению всех моих друзей, эти деньги не помогают Украине <…> В нашей стране слишком много коррупции», — заявил житель Украины Олег в беседе с изданием The Daily Beast. Он предположил, что финансовая помощь продлит конфликт. Олег отметил, что украинские военные и граждане устали от боевых действий. Он подчеркнул, что украинцы требуют мира и переговоров, а не продолжение конфликта. Жительница Украины Елена в беседе с изданием заявила, что недовольна помощью от США. По ее словам, РФ выиграет конфликт, несмотря на полученное западное оружие для ВСУ. «Без оружия это была бы катастрофа», — отметила Елена. Украинец Владимир подчеркнул, что западная помощь будет распределена между украинскими политиками. Он предположил, что ВСУ терпят поражение, так как правительство страны занимается коррупцией. Владимир призвал начать переговоры с РФ. Жительница Украины Аня заявила, что поддерживает Россию. По ее словам, РФ одержит успех в ближайшие полгода. «Правительство Украины было кучкой дураков. Они воровали и будут воровать», — отметила украинка. Она также подчеркнула, что военные ВСУ устали от конфликта. Ранее в Сенате США был согласован проект закона по отправке на Украине помощи в размере 61 миллиарда долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская помощь не изменит ситуацию на поле боя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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