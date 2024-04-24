В Кремле оценили передачу многомиллиардной помощи США Украине

Песков: военная помощь в 61 миллиард долларов не повлияет на ход СВО

24 апреля 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что ситуация на поле боя не изменится из-за новых поставок США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отправка многомиллиардной военной помощи Украине со стороны США не изменит ситуацию на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Если вы помните, год назад все рассказывали, что они ждут, когда Россия потерпит поражение на поле боя. Каждый миллиард долларов, который отправлялся США на Украину… Все считали дни до краха России, потом стали до краха украинского режима. Мы по-прежнему не устаем повторять, что все новые партии оружия не изменят динамику на фронте», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее в Сенате США был согласован проект закона по отправке на Украине помощи в размере 61 миллиарда долларов. Почти треть от этой суммы пойдет на восполнение арсеналов США. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отправка многомиллиардной военной помощи Украине со стороны США не изменит ситуацию на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Если вы помните, год назад все рассказывали, что они ждут, когда Россия потерпит поражение на поле боя. Каждый миллиард долларов, который отправлялся США на Украину… Все считали дни до краха России, потом стали до краха украинского режима. Мы по-прежнему не устаем повторять, что все новые партии оружия не изменят динамику на фронте», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее в Сенате США был согласован проект закона по отправке на Украине помощи в размере 61 миллиарда долларов. Почти треть от этой суммы пойдет на восполнение арсеналов США. Подробности — в материале URA.RU.