Челябинский суд разрешил «Макфе» расплачиваться с поставщиками

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Пресс-конференция "Партии пенсионеров", Интерфакс. Москва, юревич михаил, неуверенность
Главному активу семьи Михаила Юревича дали послабление Фото:
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Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Центральный райсуд Челябинска разрешил предприятиям, входящих в холдинг «Макфа», принадлежащий семье экс-губернатора области Михаила Юревича, оплачивать счета поставщиков. Решение было принято даже несмотря на обеспечительные меры в отношении холдинга.

«Суд, несмотря на обеспечительный арест активов, разрешил „Макфе“ вести расчеты с поставщиками для обеспечения текущей деятельности.», — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в Генпрокуратуре РФ. В «Макфе» решения судов не комментируют.

Рассмотрение дела о национализации «Макфы» началось в конце марта этого года. В иске от Генпрокуратуры РФ указано, что акции холдинга должны быть переданы государству. Поводом для этого стали уголовные коррупционные дела в отношении основателей холдинга, Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова.

В настоящее время на предприятия холдинга наложены аресты. Также арестованными оказались счета и имущество бенефициаров компании, их партнеров и членов семей.

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Центральный райсуд Челябинска разрешил предприятиям, входящих в холдинг «Макфа», принадлежащий семье экс-губернатора области Михаила Юревича, оплачивать счета поставщиков. Решение было принято даже несмотря на обеспечительные меры в отношении холдинга. «Суд, несмотря на обеспечительный арест активов, разрешил „Макфе“ вести расчеты с поставщиками для обеспечения текущей деятельности.», — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в Генпрокуратуре РФ. В «Макфе» решения судов не комментируют. Рассмотрение дела о национализации «Макфы» началось в конце марта этого года. В иске от Генпрокуратуры РФ указано, что акции холдинга должны быть переданы государству. Поводом для этого стали уголовные коррупционные дела в отношении основателей холдинга, Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. В настоящее время на предприятия холдинга наложены аресты. Также арестованными оказались счета и имущество бенефициаров компании, их партнеров и членов семей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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