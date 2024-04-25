Челябинский суд разрешил «Макфе» расплачиваться с поставщиками

Центральный райсуд Челябинска разрешил предприятиям, входящих в холдинг «Макфа», принадлежащий семье экс-губернатора области Михаила Юревича, оплачивать счета поставщиков. Решение было принято даже несмотря на обеспечительные меры в отношении холдинга.
«Суд, несмотря на обеспечительный арест активов, разрешил „Макфе“ вести расчеты с поставщиками для обеспечения текущей деятельности.», — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в Генпрокуратуре РФ. В «Макфе» решения судов не комментируют.
Рассмотрение дела о национализации «Макфы» началось в конце марта этого года. В иске от Генпрокуратуры РФ указано, что акции холдинга должны быть переданы государству. Поводом для этого стали уголовные коррупционные дела в отношении основателей холдинга, Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова.
В настоящее время на предприятия холдинга наложены аресты. Также арестованными оказались счета и имущество бенефициаров компании, их партнеров и членов семей.
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