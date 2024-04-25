Многодетная мать умерла после родов в Свердловской области

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Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь
Девушку экстренно везли в одну из больниц Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

В Свердловской области девушка родила третьего ребенка и скончалась. Источник из ее окружения предполагает, что смерть могла наступить из-за большой потери крови во время перегоспитализации. Трагедия произошла две недели назад.

Девушке около 35 лет. Она родом из деревни Артемейкова (Ачитский округ). «Утром она самостоятельно поехала сдавать анализы в ачитскую больницу, но резко пошли схватки, ее повезли в Красноуфимск, потому что в Ачите нет роддома. Там она родила девочку, но врачи не могли остановить кровотечение, ее повезли в больницу Екатеринбурга, по дороге она скончалась», — рассказал собеседник URA.RU.

По его словам, родившаяся малышка сейчас находится под присмотром врачей в Екатеринбурге. Кроме нее, у девушки еще есть старшая дочь (учится в колледже) и мальчик — ученик второго класса. «Ее гражданский муж сейчас оформляет документы, чтобы забрать грудничка», — добавил инсайдер. Роженицу похоронили в деревне.

Дозвониться до роддома Красноуфимска корреспонденту не удалось. В пресс-службу регионального минздрава была направлена просьба прокомментировать случившееся. Там попросили направить официальный запрос. Ответ будет опубликован при получении.

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В Свердловской области девушка родила третьего ребенка и скончалась. Источник из ее окружения предполагает, что смерть могла наступить из-за большой потери крови во время перегоспитализации. Трагедия произошла две недели назад. Девушке около 35 лет. Она родом из деревни Артемейкова (Ачитский округ). «Утром она самостоятельно поехала сдавать анализы в ачитскую больницу, но резко пошли схватки, ее повезли в Красноуфимск, потому что в Ачите нет роддома. Там она родила девочку, но врачи не могли остановить кровотечение, ее повезли в больницу Екатеринбурга, по дороге она скончалась», — рассказал собеседник URA.RU. По его словам, родившаяся малышка сейчас находится под присмотром врачей в Екатеринбурге. Кроме нее, у девушки еще есть старшая дочь (учится в колледже) и мальчик — ученик второго класса. «Ее гражданский муж сейчас оформляет документы, чтобы забрать грудничка», — добавил инсайдер. Роженицу похоронили в деревне. Дозвониться до роддома Красноуфимска корреспонденту не удалось. В пресс-службу регионального минздрава была направлена просьба прокомментировать случившееся. Там попросили направить официальный запрос. Ответ будет опубликован при получении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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