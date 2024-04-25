Молодой соратник мэра Екатеринбурга вернулся, победив рак. Фото

25 апреля 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Чиновник пока ходит в защитной маске Фото: Илья Московец © URA.RU Артем Николаев, отвечающий в команде мэра Екатеринбурга Алексея Орлова за молодежную политику, победил рак. Днем 25 апреля он впервые за полгода появился на публике, передает корреспондент URA.RU с выездного заседания рабочей группы при гордуме. Николаев рассказал журналисту, что прошел несколько курсов химиотерапии. «Сейчас все в порядке. Думаю, в мае уже полноценно буду в строю», — поделился Николаев, отметив, что стал возвращаться к делам только на этой неделе. О заболевании Николаев сообщил в своих соцсетях перед Новым годом — через несколько недель после постановки ему диагноза. Ему 28 лет. Городское управление молодежной политики он с подачи Орлова возглавил в марте 2023-го, до этого несколько месяцев провел в зоне спецоперации РФ на Украине. Карьера Николаева напрямую связана с «Молодой Гвардией Единой России», он состоит в федеральном координационном совете организации и считается неформальным лидером свердловской ячейки. В сентябре 2023-го Николаев стал спикером молодежного парламента при Госдуме, куда входят 292 депутата со всей страны. На должность его утверждал лично председатель ГД Вячеслав Володин. По словам Артема Николаева, к полноценной работе он вернется в мае Фото: Московец Илья © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Артем Николаев, отвечающий в команде мэра Екатеринбурга Алексея Орлова за молодежную политику, победил рак. Днем 25 апреля он впервые за полгода появился на публике, передает корреспондент URA.RU с выездного заседания рабочей группы при гордуме. Николаев рассказал журналисту, что прошел несколько курсов химиотерапии. «Сейчас все в порядке. Думаю, в мае уже полноценно буду в строю», — поделился Николаев, отметив, что стал возвращаться к делам только на этой неделе. О заболевании Николаев сообщил в своих соцсетях перед Новым годом — через несколько недель после постановки ему диагноза. Ему 28 лет. Городское управление молодежной политики он с подачи Орлова возглавил в марте 2023-го, до этого несколько месяцев провел в зоне спецоперации РФ на Украине. Карьера Николаева напрямую связана с «Молодой Гвардией Единой России», он состоит в федеральном координационном совете организации и считается неформальным лидером свердловской ячейки. В сентябре 2023-го Николаев стал спикером молодежного парламента при Госдуме, куда входят 292 депутата со всей страны. На должность его утверждал лично председатель ГД Вячеслав Володин.