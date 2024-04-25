Молодой соратник мэра Екатеринбурга вернулся, победив рак. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выездная комиссия ЕГД. Екатеринбург
Чиновник пока ходит в защитной маске Фото:

Артем Николаев, отвечающий в команде мэра Екатеринбурга Алексея Орлова за молодежную политику, победил рак. Днем 25 апреля он впервые за полгода появился на публике, передает корреспондент URA.RU с выездного заседания рабочей группы при гордуме.

Николаев рассказал журналисту, что прошел несколько курсов химиотерапии. «Сейчас все в порядке. Думаю, в мае уже полноценно буду в строю», — поделился Николаев, отметив, что стал возвращаться к делам только на этой неделе.

О заболевании Николаев сообщил в своих соцсетях перед Новым годом — через несколько недель после постановки ему диагноза. Ему 28 лет. Городское управление молодежной политики он с подачи Орлова возглавил в марте 2023-го, до этого несколько месяцев провел в зоне спецоперации РФ на Украине. Карьера Николаева напрямую связана с «Молодой Гвардией Единой России», он состоит в федеральном координационном совете организации и считается неформальным лидером свердловской ячейки.

В сентябре 2023-го Николаев стал спикером молодежного парламента при Госдуме, куда входят 292 депутата со всей страны. На должность его утверждал лично председатель ГД Вячеслав Володин.

По словам Артема Николаева, к полноценной работе он вернется в мае
По словам Артема Николаева, к полноценной работе он вернется в мае
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Артем Николаев, отвечающий в команде мэра Екатеринбурга Алексея Орлова за молодежную политику, победил рак. Днем 25 апреля он впервые за полгода появился на публике, передает корреспондент URA.RU с выездного заседания рабочей группы при гордуме. Николаев рассказал журналисту, что прошел несколько курсов химиотерапии. «Сейчас все в порядке. Думаю, в мае уже полноценно буду в строю», — поделился Николаев, отметив, что стал возвращаться к делам только на этой неделе. О заболевании Николаев сообщил в своих соцсетях перед Новым годом — через несколько недель после постановки ему диагноза. Ему 28 лет. Городское управление молодежной политики он с подачи Орлова возглавил в марте 2023-го, до этого несколько месяцев провел в зоне спецоперации РФ на Украине. Карьера Николаева напрямую связана с «Молодой Гвардией Единой России», он состоит в федеральном координационном совете организации и считается неформальным лидером свердловской ячейки. В сентябре 2023-го Николаев стал спикером молодежного парламента при Госдуме, куда входят 292 депутата со всей страны. На должность его утверждал лично председатель ГД Вячеслав Володин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...