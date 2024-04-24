В ХМАО стали больше привозить зелени и клубники из Армении

За четыре месяца 2024 года в ХМАО завезли 2,5 тонны клубники, мяты, базилика и зеленых культур из Армении. Россельхознадзор сообщил, что это в два раза больше, чем за тот же период 2023 года.
«За период с 1 января по 22 апреля 2024 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в пункте пропуска международного аэропорта Сургута проведен карантинный фитосанитарный контроль в отношении продукции из Армении общим весом 2445 кг: зеленные культуры, мята, базилик, клубника. За аналогичный период 2023 года в Югру из республики было ввезено 1134 кг подкарантинной продукции», — сообщил Россельхознадзор ХМАО на официальном сайте.
По данным ведомства, продукция соответствовала требованиям и имела все необходимые сертификаты. Россельхознадзор подтвердил безопасность армянской зелени и клубники.
Ранее URA.RU писало, что Россельхознадзор обнаружил в багаже пассажиров аэропорта Сургута зараженные паразитами приправы и бобовые — маш и фасоль. Продукцию нашли у приезжих из Таджикистана и Узбекистана.
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