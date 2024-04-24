24 апреля 2024

В ХМАО стали больше привозить зелени и клубники из Армении

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, клубника, лето, ягоды
За четыре месяца 2024 года в ХМАО ввезли две с половиной тонны клубники и зелени из Армении Фото:

За четыре месяца 2024 года в ХМАО завезли 2,5 тонны клубники, мяты, базилика и зеленых культур из Армении. Россельхознадзор сообщил, что это в два раза больше, чем за тот же период 2023 года.

«За период с 1 января по 22 апреля 2024 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в пункте пропуска международного аэропорта Сургута проведен карантинный фитосанитарный контроль в отношении продукции из Армении общим весом 2445 кг: зеленные культуры, мята, базилик, клубника. За аналогичный период 2023 года в Югру из республики было ввезено 1134 кг подкарантинной продукции», — сообщил Россельхознадзор ХМАО на официальном сайте.

По данным ведомства, продукция соответствовала требованиям и имела все необходимые сертификаты. Россельхознадзор подтвердил безопасность армянской зелени и клубники.

Ранее URA.RU писало, что Россельхознадзор обнаружил в багаже пассажиров аэропорта Сургута зараженные паразитами приправы и бобовые — маш и фасоль. Продукцию нашли у приезжих из Таджикистана и Узбекистана.

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За четыре месяца 2024 года в ХМАО завезли 2,5 тонны клубники, мяты, базилика и зеленых культур из Армении. Россельхознадзор сообщил, что это в два раза больше, чем за тот же период 2023 года. «За период с 1 января по 22 апреля 2024 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в пункте пропуска международного аэропорта Сургута проведен карантинный фитосанитарный контроль в отношении продукции из Армении общим весом 2445 кг: зеленные культуры, мята, базилик, клубника. За аналогичный период 2023 года в Югру из республики было ввезено 1134 кг подкарантинной продукции», — сообщил Россельхознадзор ХМАО на официальном сайте. По данным ведомства, продукция соответствовала требованиям и имела все необходимые сертификаты. Россельхознадзор подтвердил безопасность армянской зелени и клубники. Ранее URA.RU писало, что Россельхознадзор обнаружил в багаже пассажиров аэропорта Сургута зараженные паразитами приправы и бобовые — маш и фасоль. Продукцию нашли у приезжих из Таджикистана и Узбекистана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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