В аэропорту Сургута нашли бобовые и приправы, зараженные вредителями

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Клипарт. Екатеринбург, наркотики, приправа
Пассажиры из Средней Азии пытались провезти в ХМАО приправы с паразитами Фото:

Россельхознадзор обнаружил в багаже пассажиров аэропорта Сургута зараженные паразитами приправы и бобовые — маш и фасоль. Ведомство сообщило, что продукцию нашли у приезжих из Таджикистана и Узбекистана.

«Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в аэропорту Сургута при досмотре багажа и ручной клади выявлено пять случаев ввоза подкарантинной продукции с признаками заражения карантинными объектами. Зараженная продукция (маш сушеный — 2,44 кг, фасоль сушеная — 1,68 кг, семена кумина (зиры) — 0,5 кг) ввезена в ручной клади и багаже пассажирами, прибывшими из республик Таджикистан и Узбекистан», — сообщил Россельхознадзор на официальном сайте.

Специалисты провели исследование продукции. В семенах зиры нашли сорняк-паразит, уничтожающий культурные растения. В бобовых обнаружили жуков, из-за которых увеличивается содержание жирных кислот и мочевой кислоты в продуктах, что делает зернобобовые ядовитыми для человека и животных. Всю зараженную продукцию изъяли и сожгли.

Ранее URA.RU писало, что Россельхознадзор изъял в аэропорту ХМАО нелегальное мясо, молоко и мед из Средней Азии. Запрещенный груз был уничтожен.

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Россельхознадзор обнаружил в багаже пассажиров аэропорта Сургута зараженные паразитами приправы и бобовые — маш и фасоль. Ведомство сообщило, что продукцию нашли у приезжих из Таджикистана и Узбекистана. «Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в аэропорту Сургута при досмотре багажа и ручной клади выявлено пять случаев ввоза подкарантинной продукции с признаками заражения карантинными объектами. Зараженная продукция (маш сушеный — 2,44 кг, фасоль сушеная — 1,68 кг, семена кумина (зиры) — 0,5 кг) ввезена в ручной клади и багаже пассажирами, прибывшими из республик Таджикистан и Узбекистан», — сообщил Россельхознадзор на официальном сайте. Специалисты провели исследование продукции. В семенах зиры нашли сорняк-паразит, уничтожающий культурные растения. В бобовых обнаружили жуков, из-за которых увеличивается содержание жирных кислот и мочевой кислоты в продуктах, что делает зернобобовые ядовитыми для человека и животных. Всю зараженную продукцию изъяли и сожгли. Ранее URA.RU писало, что Россельхознадзор изъял в аэропорту ХМАО нелегальное мясо, молоко и мед из Средней Азии. Запрещенный груз был уничтожен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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