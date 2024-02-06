В аэропорту Сургута нашли бобовые и приправы, зараженные вредителями

06 февраля 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Пассажиры из Средней Азии пытались провезти в ХМАО приправы с паразитами Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU Россельхознадзор обнаружил в багаже пассажиров аэропорта Сургута зараженные паразитами приправы и бобовые — маш и фасоль. Ведомство сообщило, что продукцию нашли у приезжих из Таджикистана и Узбекистана. «Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в аэропорту Сургута при досмотре багажа и ручной клади выявлено пять случаев ввоза подкарантинной продукции с признаками заражения карантинными объектами. Зараженная продукция (маш сушеный — 2,44 кг, фасоль сушеная — 1,68 кг, семена кумина (зиры) — 0,5 кг) ввезена в ручной клади и багаже пассажирами, прибывшими из республик Таджикистан и Узбекистан», — сообщил Россельхознадзор на официальном сайте. Специалисты провели исследование продукции. В семенах зиры нашли сорняк-паразит, уничтожающий культурные растения. В бобовых обнаружили жуков, из-за которых увеличивается содержание жирных кислот и мочевой кислоты в продуктах, что делает зернобобовые ядовитыми для человека и животных. Всю зараженную продукцию изъяли и сожгли. Ранее URA.RU писало, что Россельхознадзор изъял в аэропорту ХМАО нелегальное мясо, молоко и мед из Средней Азии. Запрещенный груз был уничтожен.

Россельхознадзор обнаружил в багаже пассажиров аэропорта Сургута зараженные паразитами приправы и бобовые — маш и фасоль. Ведомство сообщило, что продукцию нашли у приезжих из Таджикистана и Узбекистана. «Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в аэропорту Сургута при досмотре багажа и ручной клади выявлено пять случаев ввоза подкарантинной продукции с признаками заражения карантинными объектами. Зараженная продукция (маш сушеный — 2,44 кг, фасоль сушеная — 1,68 кг, семена кумина (зиры) — 0,5 кг) ввезена в ручной клади и багаже пассажирами, прибывшими из республик Таджикистан и Узбекистан», — сообщил Россельхознадзор на официальном сайте. Специалисты провели исследование продукции. В семенах зиры нашли сорняк-паразит, уничтожающий культурные растения. В бобовых обнаружили жуков, из-за которых увеличивается содержание жирных кислот и мочевой кислоты в продуктах, что делает зернобобовые ядовитыми для человека и животных. Всю зараженную продукцию изъяли и сожгли. Ранее URA.RU писало, что Россельхознадзор изъял в аэропорту ХМАО нелегальное мясо, молоко и мед из Средней Азии. Запрещенный груз был уничтожен.