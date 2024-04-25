Губернатор Моор назвал следующий район, куда придет паводок

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Викуловский район, чтобы лично проконтролировать как идут работы по подготовке к паводку. По сообщению губернатора, которое он опубликовал в своем официальном telegram-канале, «большая вода» идет из Абатского района в Викуловский.
«После Абатского района паводок придет в Викуловский. Был здесь 10 дней назад. Сегодня проконтролировал, что сделано за это время. На дамбе в селе Викулово уложено еще 60 см грунта, чтобы был запас. Сейчас свежую насыпь укрывают пленкой. Протяженность защитных сооружений — 3200 метров», — сообщает Александр Моор.
По прогнозам, паводок придет в Викуловский район через три дня. На месте работают спасатели из соседних районов — Сорокинского и Ишимского.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Викуловский район, чтобы лично проконтролировать как идут работы по подготовке к паводку. По сообщению губернатора, которое он опубликовал в своем официальном telegram-канале, «большая вода» идет из Абатского района в Викуловский. «После Абатского района паводок придет в Викуловский. Был здесь 10 дней назад. Сегодня проконтролировал, что сделано за это время. На дамбе в селе Викулово уложено еще 60 см грунта, чтобы был запас. Сейчас свежую насыпь укрывают пленкой. Протяженность защитных сооружений — 3200 метров», — сообщает Александр Моор. По прогнозам, паводок придет в Викуловский район через три дня. На месте работают спасатели из соседних районов — Сорокинского и Ишимского.