Губернатор Моор назвал следующий район, куда придет паводок

Губернатор Моор: «большая вода» идет в Викуловский район Тюменской области

Уровень воды до критической отметки поднимется в реке Ишим в Викуловском районе через несколько дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Викуловский район, чтобы лично проконтролировать как идут работы по подготовке к паводку. По сообщению губернатора, которое он опубликовал в своем официальном telegram-канале, «большая вода» идет из Абатского района в Викуловский.

«После Абатского района паводок придет в Викуловский. Был здесь 10 дней назад. Сегодня проконтролировал, что сделано за это время. На дамбе в селе Викулово уложено еще 60 см грунта, чтобы был запас. Сейчас свежую насыпь укрывают пленкой. Протяженность защитных сооружений — 3200 метров», — сообщает Александр Моор.

По прогнозам, паводок придет в Викуловский район через три дня. На месте работают спасатели из соседних районов — Сорокинского и Ишимского.