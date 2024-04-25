Тюменские общественные наблюдатели ждут выплат за работу на выборах президента

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Выборы-2024. Екатеринбург, уик, избирательный участок, центр общественного наблюдения, цон, видеосъемка запрещена, фотосъемка запрещена, места для наблюдателей
В Тюмени бунтуют общественные наблюдатели Фото:

Тюменские общественные наблюдатели массово готовят заявления в прокуратуру: им до сих пор не выплатили деньги за работу на выборах президента. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к участковым избирательным комиссиям.

«Без выплат остались по меньшей мере 30 человек. Они хотят обращаться в прокуратуру, чтобы допиться денег», — говорят собеседники агентства.

По словам других источников, организаторы уже отреагировали на недовольство. Оплату недовольным пообещали провести в начале мая.

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Тюменские общественные наблюдатели массово готовят заявления в прокуратуру: им до сих пор не выплатили деньги за работу на выборах президента. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к участковым избирательным комиссиям. «Без выплат остались по меньшей мере 30 человек. Они хотят обращаться в прокуратуру, чтобы допиться денег», — говорят собеседники агентства. По словам других источников, организаторы уже отреагировали на недовольство. Оплату недовольным пообещали провести в начале мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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