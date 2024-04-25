Тюменские общественные наблюдатели ждут выплат за работу на выборах президента

В Тюмени бунтуют общественные наблюдатели Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменские общественные наблюдатели массово готовят заявления в прокуратуру: им до сих пор не выплатили деньги за работу на выборах президента. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к участковым избирательным комиссиям.

«Без выплат остались по меньшей мере 30 человек. Они хотят обращаться в прокуратуру, чтобы допиться денег», — говорят собеседники агентства.

По словам других источников, организаторы уже отреагировали на недовольство. Оплату недовольным пообещали провести в начале мая.