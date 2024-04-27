Экономист Морковкин: за год набор для шашлыка подорожал на 25%

28 апреля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

В шашлычном наборе придется заплатить дороже не только за мясо, но и за овощи, сказал Дмитрий Морковкин Фото: Илья Московец © URA.RU Стоимость набора продуктов для приготовления шашлыка в 2024 году выросла на 10-25%. Об этом URA.RU сообщил доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. Новость по теме В России резко выросли цены на баранину «Возьмем за основу традиционный рецепт шашлыка, в который входит 1,5 килограмма мяса (свинина, курица или говядина) и маринад (лук репчатый 0,5 кг, соль, перец, уксус). В целом повышение стоимости такого набора составило от 10 до 25%», — сказал Дмитрий Морковкин. Экономист провел анализ динамики средних потребительских цен на основные ингредиенты и посчитал, насколько они подорожали за год. Курятина выросла в цене на 23,7% или на 73 рубля.

Свинина — на 15,4% или на 90 рублей.

Говядина подорожала на 10,6% или на 105 рублей.

Шашлык из красной рыбы всего на 5,5% или 87 рублей. За овощи тоже придется заплатить больше, чем в прошлом году, продолжил эксперт. «Помидоры подрожали на 25%, свежие грибы и зелень на 11,7% и 12,5% соответственно. Вместе с тем средние цены на картофель за год снизились на 14%», — отметил собеседник агентства. Сооснователь и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин спрогнозировал рост цен на замаринованное мясо в майские праздники. «Связано это будет прежде всего с повышенным спросом. Май ассоциируется у всех с шашлычным сезоном, люди захотят отдохнуть, выехать на природу и пожарить мясо. Спрос приведет к увеличению цены. Поскольку в сравнении с прошлым годом стоимость уже существенно изменилась, подорожание замаринованного мяса будет несущественным — 4-6%. Если брать за основу классический рецепт шашлыка, можно сказать, что стоимость самостоятельно замаринованного мяса будет не сильно отличаться от магазинной версии. Все будет зависеть от того, какие виды мяса вы будете использовать», — объяснил специалист. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоимость набора продуктов для приготовления шашлыка в 2024 году выросла на 10-25%. Об этом URA.RU сообщил доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. «Возьмем за основу традиционный рецепт шашлыка, в который входит 1,5 килограмма мяса (свинина, курица или говядина) и маринад (лук репчатый 0,5 кг, соль, перец, уксус). В целом повышение стоимости такого набора составило от 10 до 25%», — сказал Дмитрий Морковкин. Экономист провел анализ динамики средних потребительских цен на основные ингредиенты и посчитал, насколько они подорожали за год. За овощи тоже придется заплатить больше, чем в прошлом году, продолжил эксперт. «Помидоры подрожали на 25%, свежие грибы и зелень на 11,7% и 12,5% соответственно. Вместе с тем средние цены на картофель за год снизились на 14%», — отметил собеседник агентства. Сооснователь и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин спрогнозировал рост цен на замаринованное мясо в майские праздники. «Связано это будет прежде всего с повышенным спросом. Май ассоциируется у всех с шашлычным сезоном, люди захотят отдохнуть, выехать на природу и пожарить мясо. Спрос приведет к увеличению цены. Поскольку в сравнении с прошлым годом стоимость уже существенно изменилась, подорожание замаринованного мяса будет несущественным — 4-6%. Если брать за основу классический рецепт шашлыка, можно сказать, что стоимость самостоятельно замаринованного мяса будет не сильно отличаться от магазинной версии. Все будет зависеть от того, какие виды мяса вы будете использовать», — объяснил специалист.