Стала известна новая дата концерта Zivert в Тюмени, который отменяли из-за ее болезни

Певица Zivert выступит в Тюмени в сентябре 2024 года
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Big Love Show в МТС Live Холл. Екатеринбург, zivert, зиверт юлия
Ранее певица Zivert планировала выступить в Тюмени 29 апреля Фото:

Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) выступит с концертом в Тюмени 15 сентября. Новая дата выступления появилась на сайте — агрегаторе по продаже билетов. Ранее певица отменила свой концерт в Тюмени из-за проблем со здоровьем.

«Концерт Zivert в Тюмени 15 сентября 2024. Встречайте Zivert с большим сольным концертом в Тюмени. Это событие точно останется ярким воспоминанием на страницах вашего дневника памяти!», — указано в сообщении.

Ранее выступление певицы Zivert в Тюмени планировалось на 29 апреля. Но артистка перенесла его, как и выступления в других городах в рамках концертного тура, из-за проблем со здоровьем. Билеты на апрельский концерт в VIP-сектор были раскуплены за три месяца до начала события. Но после отмены концерта тюменцы столкнулись с трудностями при их возврате.

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Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) выступит с концертом в Тюмени 15 сентября. Новая дата выступления появилась на сайте — агрегаторе по продаже билетов. Ранее певица отменила свой концерт в Тюмени из-за проблем со здоровьем. «Концерт Zivert в Тюмени 15 сентября 2024. Встречайте Zivert с большим сольным концертом в Тюмени. Это событие точно останется ярким воспоминанием на страницах вашего дневника памяти!», — указано в сообщении. Ранее выступление певицы Zivert в Тюмени планировалось на 29 апреля. Но артистка перенесла его, как и выступления в других городах в рамках концертного тура, из-за проблем со здоровьем. Билеты на апрельский концерт в VIP-сектор были раскуплены за три месяца до начала события. Но после отмены концерта тюменцы столкнулись с трудностями при их возврате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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