Стала известна новая дата концерта Zivert в Тюмени, который отменяли из-за ее болезни

Певица Zivert выступит в Тюмени в сентябре 2024 года

25 апреля 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Ранее певица Zivert планировала выступить в Тюмени 29 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) выступит с концертом в Тюмени 15 сентября. Новая дата выступления появилась на сайте — агрегаторе по продаже билетов. Ранее певица отменила свой концерт в Тюмени из-за проблем со здоровьем. «Концерт Zivert в Тюмени 15 сентября 2024. Встречайте Zivert с большим сольным концертом в Тюмени. Это событие точно останется ярким воспоминанием на страницах вашего дневника памяти!», — указано в сообщении. Ранее выступление певицы Zivert в Тюмени планировалось на 29 апреля. Но артистка перенесла его, как и выступления в других городах в рамках концертного тура, из-за проблем со здоровьем. Билеты на апрельский концерт в VIP-сектор были раскуплены за три месяца до начала события. Но после отмены концерта тюменцы столкнулись с трудностями при их возврате. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) выступит с концертом в Тюмени 15 сентября. Новая дата выступления появилась на сайте — агрегаторе по продаже билетов. Ранее певица отменила свой концерт в Тюмени из-за проблем со здоровьем. «Концерт Zivert в Тюмени 15 сентября 2024. Встречайте Zivert с большим сольным концертом в Тюмени. Это событие точно останется ярким воспоминанием на страницах вашего дневника памяти!», — указано в сообщении. Ранее выступление певицы Zivert в Тюмени планировалось на 29 апреля. Но артистка перенесла его, как и выступления в других городах в рамках концертного тура, из-за проблем со здоровьем. Билеты на апрельский концерт в VIP-сектор были раскуплены за три месяца до начала события. Но после отмены концерта тюменцы столкнулись с трудностями при их возврате.