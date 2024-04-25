Стала известна новая дата концерта Zivert в Тюмени, который отменяли из-за ее болезни

Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) выступит с концертом в Тюмени 15 сентября. Новая дата выступления появилась на сайте — агрегаторе по продаже билетов. Ранее певица отменила свой концерт в Тюмени из-за проблем со здоровьем.
«Концерт Zivert в Тюмени 15 сентября 2024. Встречайте Zivert с большим сольным концертом в Тюмени. Это событие точно останется ярким воспоминанием на страницах вашего дневника памяти!», — указано в сообщении.
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Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) выступит с концертом в Тюмени 15 сентября. Новая дата выступления появилась на сайте — агрегаторе по продаже билетов. Ранее певица отменила свой концерт в Тюмени из-за проблем со здоровьем. «Концерт Zivert в Тюмени 15 сентября 2024. Встречайте Zivert с большим сольным концертом в Тюмени. Это событие точно останется ярким воспоминанием на страницах вашего дневника памяти!», — указано в сообщении. Ранее выступление певицы Zivert в Тюмени планировалось на 29 апреля. Но артистка перенесла его, как и выступления в других городах в рамках концертного тура, из-за проблем со здоровьем. Билеты на апрельский концерт в VIP-сектор были раскуплены за три месяца до начала события. Но после отмены концерта тюменцы столкнулись с трудностями при их возврате.