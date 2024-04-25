Директор спортцентра в ЯНАО похитила миллионы рублей, предназначенные для особенных детей

Экс-директор спортцентра «Арктика» из Надыма пойдет под суд за крупное хищение

26 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Надыме экс-директор спортшколы похитила почти семь миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале В Надыме (ЯНАО) экс-директор спортивного центра «Арктика» Ольга Демченко подозревается в хищении бюджетных средств. По версии следователей, она обогатилась на миллионы рублей на закупках тренажеров, предназначенных для особенных детей, сообщили URA.RU источники в силовых структурах. «На посту директора спортцентра „Арктика“ в 2022 году Демченко, завышала стоимость тренажеров, предназначенных для реабилитации особенных детей. Дотации на их покупку были выделены из окружного бюджета. Таким образом, она и ее сообщник могли присвоить около 6,6 миллиона рублей», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Демченко занимала пост директора спортивного центра с февраля 2022 года до января 2023 года, когда она написала заявление на увольнение по собственному желанию. Имея право принимать решение о закупках у единственного поставщика, она и ее сообщник разработали схему, которая позволила завысить стоимость муниципальных контрактов. Корреспондент агентства обратился за комментариями в пресс-службы силовых ведомств и окружного правительства. В окружной прокуратуре корреспонденту сообщили, что в результате проверки прокуратура Надыма обратила внимание на явное несоответствие реальной стоимости тренажеров и фактической цены контрактов. В СУ СКР по ЯНАО обещали подготовить ответ позднее. В пресс-службе правительства ЯНАО на запрос на момент публикации новости не ответили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Надыме (ЯНАО) экс-директор спортивного центра «Арктика» Ольга Демченко подозревается в хищении бюджетных средств. По версии следователей, она обогатилась на миллионы рублей на закупках тренажеров, предназначенных для особенных детей, сообщили URA.RU источники в силовых структурах. «На посту директора спортцентра „Арктика“ в 2022 году Демченко, завышала стоимость тренажеров, предназначенных для реабилитации особенных детей. Дотации на их покупку были выделены из окружного бюджета. Таким образом, она и ее сообщник могли присвоить около 6,6 миллиона рублей», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Демченко занимала пост директора спортивного центра с февраля 2022 года до января 2023 года, когда она написала заявление на увольнение по собственному желанию. Имея право принимать решение о закупках у единственного поставщика, она и ее сообщник разработали схему, которая позволила завысить стоимость муниципальных контрактов. Корреспондент агентства обратился за комментариями в пресс-службы силовых ведомств и окружного правительства. В окружной прокуратуре корреспонденту сообщили, что в результате проверки прокуратура Надыма обратила внимание на явное несоответствие реальной стоимости тренажеров и фактической цены контрактов. В СУ СКР по ЯНАО обещали подготовить ответ позднее. В пресс-службе правительства ЯНАО на запрос на момент публикации новости не ответили.