Губернатор Шумков напомнил курганцам о страшной катастрофе на Украине

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к ликвидаторам страшной аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла около 40 лет назад. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона. 26 апреля отмечается день участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.
«Почти 40 лет назад благодаря мужественным людям, среди которых было немало наших земляков, была ликвидирована страшная катастрофа на Чернобыльской АЭС. Эти люди поставили чужие жизни и безопасность выше собственных жизней и здоровья. Они живут среди нас, настоящие герои, скромные и простые. Люди, спасшие мир. Искренне преклоняюсь перед вашим подвигом», — сказал Шумков.
В своем обращении губернатор также вспомнил тех, кто погиб ради спасения людей. Выжившим героям Шумков пожелал здоровья и крепости духа.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Разрушение четвертого энергоблока привело к огромному выбросу радиации в атмосферу и радиоактивному загрязнению. Из зоны, где произошла катастрофа, было эвакуировано все население.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к ликвидаторам страшной аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла около 40 лет назад. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона. 26 апреля отмечается день участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. «Почти 40 лет назад благодаря мужественным людям, среди которых было немало наших земляков, была ликвидирована страшная катастрофа на Чернобыльской АЭС. Эти люди поставили чужие жизни и безопасность выше собственных жизней и здоровья. Они живут среди нас, настоящие герои, скромные и простые. Люди, спасшие мир. Искренне преклоняюсь перед вашим подвигом», — сказал Шумков. В своем обращении губернатор также вспомнил тех, кто погиб ради спасения людей. Выжившим героям Шумков пожелал здоровья и крепости духа. Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Разрушение четвертого энергоблока привело к огромному выбросу радиации в атмосферу и радиоактивному загрязнению. Из зоны, где произошла катастрофа, было эвакуировано все население.