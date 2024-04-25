Дети ХМАО будут играть в шахматы по переписке с военными в зоне СВО

26 апреля 2024 в 04:04 Размер текста - 17 +

Военным из батальона «Югра» уже доставили доски для игры в шахматы на расстоянии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Дети из Югорской академии шахмат будут играть с военнослужащими из батальона «Югра» с помощью переписки. В зону СВО уже отправлены шахматные доски, сообщили в правительстве ХМАО. «Воспитанники Югорской академии шахмат сыграют с бойцами батальона „Югра“ по переписке. К первому ходу уже почти все готово! Доски с фигурами доставлены на передовую», — написано в telegram-канале ведомства. Памятки о правилах игры на расстоянии и открытки для фиксации ходов уже разрабатываются в академии. Военнослужащие записали видео с благодарностями за такую предоставленную возможность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дети из Югорской академии шахмат будут играть с военнослужащими из батальона «Югра» с помощью переписки. В зону СВО уже отправлены шахматные доски, сообщили в правительстве ХМАО. «Воспитанники Югорской академии шахмат сыграют с бойцами батальона „Югра“ по переписке. К первому ходу уже почти все готово! Доски с фигурами доставлены на передовую», — написано в telegram-канале ведомства. Памятки о правилах игры на расстоянии и открытки для фиксации ходов уже разрабатываются в академии. Военнослужащие записали видео с благодарностями за такую предоставленную возможность.