25 апреля 2024

Дети ХМАО будут играть в шахматы по переписке с военными в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, шахматы, шахматные фигуры
Военным из батальона «Югра» уже доставили доски для игры в шахматы на расстоянии Фото:

Дети из Югорской академии шахмат будут играть с военнослужащими из батальона «Югра» с помощью переписки. В зону СВО уже отправлены шахматные доски, сообщили в правительстве ХМАО.

«Воспитанники Югорской академии шахмат сыграют с бойцами батальона „Югра“ по переписке. К первому ходу уже почти все готово! Доски с фигурами доставлены на передовую», — написано в telegram-канале ведомства.

Памятки о правилах игры на расстоянии и открытки для фиксации ходов уже разрабатываются в академии. Военнослужащие записали видео с благодарностями за такую предоставленную возможность.

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Дети из Югорской академии шахмат будут играть с военнослужащими из батальона «Югра» с помощью переписки. В зону СВО уже отправлены шахматные доски, сообщили в правительстве ХМАО. «Воспитанники Югорской академии шахмат сыграют с бойцами батальона „Югра“ по переписке. К первому ходу уже почти все готово! Доски с фигурами доставлены на передовую», — написано в telegram-канале ведомства. Памятки о правилах игры на расстоянии и открытки для фиксации ходов уже разрабатываются в академии. Военнослужащие записали видео с благодарностями за такую предоставленную возможность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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