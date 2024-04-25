Предприятие богатейшего курганца увеличило прибыль на десятки млн рублей

В Кургане завод «Темпер» резко увеличил прибыль и выручку

26 апреля 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

Курганский завод по выпуску трубопроводной арматуры динамично развивается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганское предприятие «Темпер» увеличило прибыль на десятки миллионов рублей по итогам работы за 2023 год. Завод принадлежит Сергею Доронину, который входит в топ-10 богатейших бизнесменов региона. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистая прибыль ООО „Темпер“ повысилась со 192 млн (2022 год) до 302 млн рублей за 2023 год, то есть на 110 млн рублей. Выручка завода выросла на 150 млн рублей», — указано в документации на сервисе СБИС. На предприятии, производящем трубопроводную арматуру, работают свыше двухсот сотрудников. Среднемесячная зарплата персонала за год увеличилась на 18 тысяч и достигла уровня 75 тысяч рублей, отмечается в СБИС. Доронину исполнился 41 год, его портрет размещен в галерее «Курганцы — гордость города». Корреспондент URA.RU направил запрос в ООО «Темпер» по теме публикации. Ответ ожидается. В 2022 году ООО «Темпер» в два раза нарастило чистую прибыль. Предприятие уверенно расширяло рынок сбыта продукции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганское предприятие «Темпер» увеличило прибыль на десятки миллионов рублей по итогам работы за 2023 год. Завод принадлежит Сергею Доронину, который входит в топ-10 богатейших бизнесменов региона. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистая прибыль ООО „Темпер“ повысилась со 192 млн (2022 год) до 302 млн рублей за 2023 год, то есть на 110 млн рублей. Выручка завода выросла на 150 млн рублей», — указано в документации на сервисе СБИС. На предприятии, производящем трубопроводную арматуру, работают свыше двухсот сотрудников. Среднемесячная зарплата персонала за год увеличилась на 18 тысяч и достигла уровня 75 тысяч рублей, отмечается в СБИС. Доронину исполнился 41 год, его портрет размещен в галерее «Курганцы — гордость города». Корреспондент URA.RU направил запрос в ООО «Темпер» по теме публикации. Ответ ожидается. В 2022 году ООО «Темпер» в два раза нарастило чистую прибыль. Предприятие уверенно расширяло рынок сбыта продукции.