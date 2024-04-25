Медики из ЯНАО за два месяца приняли более 3 тысяч пациентов в Волновахе

За два месяца 2024 года 11 врачей из ЯНАО приняли более трех тысяч жителей Волновахи. Об этом сообщили в правительстве региона.
«В Волновахе работают 11 медицинских специалистов округа. Среди них оториноларинголог, рентгенолаборант, врач клинической лабораторной диагностики, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, невролог, анестезиолог-реаниматолог, эндоскопист, уролог, рентгенолог, медсестра-анестезист. За два месяца ямальские медики амбулаторно приняли более трех тысяч пациентов, еще тысяча — прошли профосмотры и диспансеризацию», — написано на сайте ведомства.
Стационарное лечение за это время прошли 246 человек. У пяти из них выявлена онкология на ранней стадии, а 18 — своевременно прооперированы. При этом ноябрьский врач Роман Ильин на данный момент является единственным травматологом в больнице Волновахи.
Специалисты из ЯНАО смогли за год отработать трехлетнюю программу по восстановлению Волновахского района ДНР. За это время они восстановили более 50 важнейших социальных объектов и свыше 200 жилых домов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
За два месяца 2024 года 11 врачей из ЯНАО приняли более трех тысяч жителей Волновахи. Об этом сообщили в правительстве региона. «В Волновахе работают 11 медицинских специалистов округа. Среди них оториноларинголог, рентгенолаборант, врач клинической лабораторной диагностики, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, невролог, анестезиолог-реаниматолог, эндоскопист, уролог, рентгенолог, медсестра-анестезист. За два месяца ямальские медики амбулаторно приняли более трех тысяч пациентов, еще тысяча — прошли профосмотры и диспансеризацию», — написано на сайте ведомства. Стационарное лечение за это время прошли 246 человек. У пяти из них выявлена онкология на ранней стадии, а 18 — своевременно прооперированы. При этом ноябрьский врач Роман Ильин на данный момент является единственным травматологом в больнице Волновахи. Специалисты из ЯНАО смогли за год отработать трехлетнюю программу по восстановлению Волновахского района ДНР. За это время они восстановили более 50 важнейших социальных объектов и свыше 200 жилых домов.