Глава пермского города откроет персональную выставку (архивное фото)
Свой день рождения глава Краснокамска (Пермский край) решил отметить открытием персональной выставки. Об этом мэр Игорь Быкариз сообщил в своем telegram-канале.
«Новую главу своей жизни открываю 26 апреля в 17:00 в Краснокамской картинной галерее имени Морозова на персональной выставке „Все только начинается“. Спасибо моей команде, коллегам за творческое поздравление», — подчеркнул в посте Быкариз.
Картины, созданные Быкаризом и его супругой, хранятся в городской галерее. Мэр Краснокамска регулярно посещает выставки, интересуется новинками искусства.
Мэр Краснокамска Игорь Быкариз откроет персональную выставку картин
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