25 апреля 2024

Мэр Краснокамска Быкариз отпраздновал день рождения открытием персональной выставки. Фото

Мэр Краснокамска открывает персональную выставку картин
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация выставки "Владелица красного коня. Дар Казимиры Басевич музеям России". Екатеринбург, выставка, картины
Глава пермского города откроет персональную выставку (архивное фото) Фото:

Свой день рождения глава Краснокамска (Пермский край) решил отметить открытием персональной выставки. Об этом мэр Игорь Быкариз сообщил в своем telegram-канале.

«Новую главу своей жизни открываю 26 апреля в 17:00 в Краснокамской картинной галерее имени Морозова на персональной выставке „Все только начинается“. Спасибо моей команде, коллегам за творческое поздравление», — подчеркнул в посте Быкариз.

Картины, созданные Быкаризом и его супругой, хранятся в городской галерее. Мэр Краснокамска регулярно посещает выставки, интересуется новинками искусства.

Мэр Краснокамска Игорь Быкариз откроет персональную выставку картин
Мэр Краснокамска Игорь Быкариз откроет персональную выставку картин

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Свой день рождения глава Краснокамска (Пермский край) решил отметить открытием персональной выставки. Об этом мэр Игорь Быкариз сообщил в своем telegram-канале. «Новую главу своей жизни открываю 26 апреля в 17:00 в Краснокамской картинной галерее имени Морозова на персональной выставке „Все только начинается“. Спасибо моей команде, коллегам за творческое поздравление», — подчеркнул в посте Быкариз. Картины, созданные Быкаризом и его супругой, хранятся в городской галерее. Мэр Краснокамска регулярно посещает выставки, интересуется новинками искусства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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