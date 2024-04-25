В Челябинске в ночь на 26 апреля произошел пожар на территории конно-спортивного клуба на Уфимском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Вчера поздно вечером поступило сообщение о пожаре в конно-стрелковом комплексе по адресу: Челябинск, Уфимский тракт. По прибытию подразделений МЧС России установлено, что в здании кафе на территории комплекса происходит горение на площади 120 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областного МЧС уточнили, что угрозы распространения пожара не было. Людей в здании не находилось, поэтому эвакуацию не проводили, пострадавших также нет. Пожар локализован и ликвидирован, причину возгорания устанавливают сотрудники отделения дознания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!