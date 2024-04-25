В Челябинске горел конно-спортивный клуб. Видео

26 апреля 2024 в 09:32 Размер текста - 17 +

Площадь возгорания составила 120 квадратных метров Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Челябинске в ночь на 26 апреля произошел пожар на территории конно-спортивного клуба на Уфимском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Вчера поздно вечером поступило сообщение о пожаре в конно-стрелковом комплексе по адресу: Челябинск, Уфимский тракт. По прибытию подразделений МЧС России установлено, что в здании кафе на территории комплекса происходит горение на площади 120 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного МЧС уточнили, что угрозы распространения пожара не было. Людей в здании не находилось, поэтому эвакуацию не проводили, пострадавших также нет. Пожар локализован и ликвидирован, причину возгорания устанавливают сотрудники отделения дознания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в ночь на 26 апреля произошел пожар на территории конно-спортивного клуба на Уфимском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Вчера поздно вечером поступило сообщение о пожаре в конно-стрелковом комплексе по адресу: Челябинск, Уфимский тракт. По прибытию подразделений МЧС России установлено, что в здании кафе на территории комплекса происходит горение на площади 120 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного МЧС уточнили, что угрозы распространения пожара не было. Людей в здании не находилось, поэтому эвакуацию не проводили, пострадавших также нет. Пожар локализован и ликвидирован, причину возгорания устанавливают сотрудники отделения дознания.