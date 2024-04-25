25 апреля 2024

В Челябинске горел конно-спортивный клуб. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстрел типографии в Донецке. ДНР, пожар
Площадь возгорания составила 120 квадратных метров Фото:

В Челябинске в ночь на 26 апреля произошел пожар на территории конно-спортивного клуба на Уфимском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Вчера поздно вечером поступило сообщение о пожаре в конно-стрелковом комплексе по адресу: Челябинск, Уфимский тракт. По прибытию подразделений МЧС России установлено, что в здании кафе на территории комплекса происходит горение на площади 120 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областного МЧС уточнили, что угрозы распространения пожара не было. Людей в здании не находилось, поэтому эвакуацию не проводили, пострадавших также нет. Пожар локализован и ликвидирован, причину возгорания устанавливают сотрудники отделения дознания.

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В Челябинске в ночь на 26 апреля произошел пожар на территории конно-спортивного клуба на Уфимском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Вчера поздно вечером поступило сообщение о пожаре в конно-стрелковом комплексе по адресу: Челябинск, Уфимский тракт. По прибытию подразделений МЧС России установлено, что в здании кафе на территории комплекса происходит горение на площади 120 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного МЧС уточнили, что угрозы распространения пожара не было. Людей в здании не находилось, поэтому эвакуацию не проводили, пострадавших также нет. Пожар локализован и ликвидирован, причину возгорания устанавливают сотрудники отделения дознания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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