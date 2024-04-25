Уровень воды в реках Тюменской области побил рекорд 2017 года: все о паводке 26 апреля. Онлайн-трансляция

Уровень воды в реке Ишим превысил рекордное значение 2017 года

26 апреля 2024 в 09:28 Размер текста - 17 +

Пик паводка в Викуловском районе прогнозируют в течение ближайших трех дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В реке Ишим, возле села село Абатское Тюменской области, зафиксирован рекордный уровень воды. По данным гидропоста на 8 часов утра 26 апреля уровень поднялся до 1175 см, что превышает рекорд 2017 года на 27 см. Как сообщает губернатор области Александр Моор «большая вода» в течение трех дней окажется в Викуловском районе. URA.RU продолжает следить за ситуацией с паводком в регионе. 10:51 На юге Тюменской области эвакуировано 5100 человек. В пунктах временного размещения находится 581 человек, из них 201 ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области. 10:31 В деревне Кареглазова Абатского района прорвало дамбу. Как сообщают корреспонденты URA.RU с места событий, вода прибывает в населенный пункт. Жители начали экстренную эвакуацию. 10:22 Глава Абатского района Игорь Васильев в своем telegram-канале поделился видео с дамбой, которая справляется с «большой водой» возле села Абатское. Там проходит участок федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск). 10:03 В ряде районов юга Тюменской области из-за паводка ввели ограничения на охоту. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор. Запрещена любительская и спортивная охота в охотничьих угодьях Казанского, Ишимского, Абатского, Викуловского, Упоровского, Ялуторовского, Ярковского муниципальных районов, Заводоуковского городского округа. 09:53 Река Ишим возле гидропостов Абатское и Викулово показала рост уровня воды на 54 см. В селе Абатское критическая отметка превышена на 215 см и составляет 1175 см. В селе Викулово река Ишим поднялась до отметки 635 см. Уровень воды в реках Тюменской области на 8 часов 26 апреля Информационный центр Тюменской области, https://t.me/operativnyishtabtyumen Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В реке Ишим, возле села село Абатское Тюменской области, зафиксирован рекордный уровень воды. По данным гидропоста на 8 часов утра 26 апреля уровень поднялся до 1175 см, что превышает рекорд 2017 года на 27 см. Как сообщает губернатор области Александр Моор «большая вода» в течение трех дней окажется в Викуловском районе. URA.RU продолжает следить за ситуацией с паводком в регионе. 10:51 26.04.2024 На юге Тюменской области эвакуировано 5100 человек. В пунктах временного размещения находится 581 человек, из них 201 ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области. 10:31 26.04.2024 В деревне Кареглазова Абатского района прорвало дамбу. Как сообщают корреспонденты URA.RU с места событий, вода прибывает в населенный пункт. Жители начали экстренную эвакуацию. 10:22 26.04.2024 Глава Абатского района Игорь Васильев в своем telegram-канале поделился видео с дамбой, которая справляется с «большой водой» возле села Абатское. Там проходит участок федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск). 10:03 26.04.2024 В ряде районов юга Тюменской области из-за паводка ввели ограничения на охоту. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор. Запрещена любительская и спортивная охота в охотничьих угодьях Казанского, Ишимского, Абатского, Викуловского, Упоровского, Ялуторовского, Ярковского муниципальных районов, Заводоуковского городского округа. 09:53 26.04.2024 Река Ишим возле гидропостов Абатское и Викулово показала рост уровня воды на 54 см. В селе Абатское критическая отметка превышена на 215 см и составляет 1175 см. В селе Викулово река Ишим поднялась до отметки 635 см.