25 апреля 2024

Уровень воды в реках Тюменской области побил рекорд 2017 года: все о паводке 26 апреля. Онлайн-трансляция

Уровень воды в реке Ишим превысил рекордное значение 2017 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пик паводка в Викуловском районе прогнозируют в течение ближайших трех дней
Пик паводка в Викуловском районе прогнозируют в течение ближайших трех дней Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В реке Ишим, возле села село Абатское Тюменской области, зафиксирован рекордный уровень воды. По данным гидропоста на 8 часов утра 26 апреля уровень поднялся до 1175 см, что превышает рекорд 2017 года на 27 см. Как сообщает губернатор области Александр Моор «большая вода» в течение трех дней окажется в Викуловском районе. URA.RU продолжает следить за ситуацией с паводком в регионе.

10:51 26.04.2024 На юге Тюменской области эвакуировано 5100 человек. В пунктах временного размещения находится 581 человек, из них 201 ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области.

10:31 26.04.2024 В деревне Кареглазова Абатского района прорвало дамбу. Как сообщают корреспонденты URA.RU с места событий, вода прибывает в населенный пункт. Жители начали экстренную эвакуацию.

10:22 26.04.2024 Глава Абатского района Игорь Васильев в своем telegram-канале поделился видео с дамбой, которая справляется с «большой водой» возле села Абатское. Там проходит участок федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск).

10:03 26.04.2024 В ряде районов юга Тюменской области из-за паводка ввели ограничения на охоту. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор. Запрещена любительская и спортивная охота в охотничьих угодьях Казанского, Ишимского, Абатского, Викуловского, Упоровского, Ялуторовского, Ярковского муниципальных районов, Заводоуковского городского округа.

09:53 26.04.2024 Река Ишим возле гидропостов Абатское и Викулово показала рост уровня воды на 54 см. В селе Абатское критическая отметка превышена на 215 см и составляет 1175 см. В селе Викулово река Ишим поднялась до отметки 635 см.

Уровень воды в реках Тюменской области на 8 часов 26 апреля
Уровень воды в реках Тюменской области на 8 часов 26 апреля

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В реке Ишим, возле села село Абатское Тюменской области, зафиксирован рекордный уровень воды. По данным гидропоста на 8 часов утра 26 апреля уровень поднялся до 1175 см, что превышает рекорд 2017 года на 27 см. Как сообщает губернатор области Александр Моор «большая вода» в течение трех дней окажется в Викуловском районе. URA.RU продолжает следить за ситуацией с паводком в регионе. 10:51 26.04.2024 На юге Тюменской области эвакуировано 5100 человек. В пунктах временного размещения находится 581 человек, из них 201 ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области. 10:31 26.04.2024 В деревне Кареглазова Абатского района прорвало дамбу. Как сообщают корреспонденты URA.RU с места событий, вода прибывает в населенный пункт. Жители начали экстренную эвакуацию. 10:22 26.04.2024 Глава Абатского района Игорь Васильев в своем telegram-канале поделился видео с дамбой, которая справляется с «большой водой» возле села Абатское. Там проходит участок федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск). 10:03 26.04.2024 В ряде районов юга Тюменской области из-за паводка ввели ограничения на охоту. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор. Запрещена любительская и спортивная охота в охотничьих угодьях Казанского, Ишимского, Абатского, Викуловского, Упоровского, Ялуторовского, Ярковского муниципальных районов, Заводоуковского городского округа. 09:53 26.04.2024 Река Ишим возле гидропостов Абатское и Викулово показала рост уровня воды на 54 см. В селе Абатское критическая отметка превышена на 215 см и составляет 1175 см. В селе Викулово река Ишим поднялась до отметки 635 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...