В реке Ишим, возле села село Абатское Тюменской области, зафиксирован рекордный уровень воды. По данным гидропоста на 8 часов утра 26 апреля уровень поднялся до 1175 см, что превышает рекорд 2017 года на 27 см. Как сообщает губернатор области Александр Моор «большая вода» в течение трех дней окажется в Викуловском районе. URA.RU продолжает следить за ситуацией с паводком в регионе.
10:5126.04.2024 На юге Тюменской области эвакуировано 5100 человек. В пунктах временного размещения находится 581 человек, из них 201 ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области.
10:3126.04.2024 В деревне Кареглазова Абатского района прорвало дамбу. Как сообщают корреспонденты URA.RU с места событий, вода прибывает в населенный пункт. Жители начали экстренную эвакуацию.
10:2226.04.2024 Глава Абатского района Игорь Васильев в своем telegram-канале поделился видео с дамбой, которая справляется с «большой водой» возле села Абатское. Там проходит участок федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск).
10:0326.04.2024 В ряде районов юга Тюменской области из-за паводка ввели ограничения на охоту. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор. Запрещена любительская и спортивная охота в охотничьих угодьях Казанского, Ишимского, Абатского, Викуловского, Упоровского, Ялуторовского, Ярковского муниципальных районов, Заводоуковского городского округа.
09:5326.04.2024 Река Ишим возле гидропостов Абатское и Викулово показала рост уровня воды на 54 см. В селе Абатское критическая отметка превышена на 215 см и составляет 1175 см. В селе Викулово река Ишим поднялась до отметки 635 см.
Уровень воды в реках Тюменской области на 8 часов 26 апреля
Информационный центр Тюменской области, https://t.me/operativnyishtabtyumen
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В реке Ишим, возле села село Абатское Тюменской области, зафиксирован рекордный уровень воды. По данным гидропоста на 8 часов утра 26 апреля уровень поднялся до 1175 см, что превышает рекорд 2017 года на 27 см. Как сообщает губернатор области Александр Моор «большая вода» в течение трех дней окажется в Викуловском районе. URA.RU продолжает следить за ситуацией с паводком в регионе. 10:51 26.04.2024 На юге Тюменской области эвакуировано 5100 человек. В пунктах временного размещения находится 581 человек, из них 201 ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области. 10:31 26.04.2024 В деревне Кареглазова Абатского района прорвало дамбу. Как сообщают корреспонденты URA.RU с места событий, вода прибывает в населенный пункт. Жители начали экстренную эвакуацию. 10:22 26.04.2024 Глава Абатского района Игорь Васильев в своем telegram-канале поделился видео с дамбой, которая справляется с «большой водой» возле села Абатское. Там проходит участок федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск). 10:03 26.04.2024 В ряде районов юга Тюменской области из-за паводка ввели ограничения на охоту. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор. Запрещена любительская и спортивная охота в охотничьих угодьях Казанского, Ишимского, Абатского, Викуловского, Упоровского, Ялуторовского, Ярковского муниципальных районов, Заводоуковского городского округа. 09:53 26.04.2024 Река Ишим возле гидропостов Абатское и Викулово показала рост уровня воды на 54 см. В селе Абатское критическая отметка превышена на 215 см и составляет 1175 см. В селе Викулово река Ишим поднялась до отметки 635 см.