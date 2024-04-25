25 апреля 2024

В Екатеринбурге неизвестные попытались захватить учебный центр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестные разбежались после вызова полиции Фото:

В Екатеринбурге группа неизвестных парней пыталась вломиться в Уральский центр аттестации на Основинской, 7. Об этом URA.RU рассказали сотрудники центра.

«Утром несколько человек пытались проникнуть в здание. Мы вызвали полицию, они сразу же разбежались. Сейчас расселись по машинам. Было похоже на попытку рейдерского захвата», — отметил один из собеседников.

На месте уже нет полицейских. «Но они скоро вернутся», — добавил сотрудник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там заявили, что сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №14 в 7:40 от охранников. «Сотрудники полиции прибыли на место и контролируют ситуацию с целью недопущения нарушения общественного порядка», — рассказали в УМВД.

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В Екатеринбурге группа неизвестных парней пыталась вломиться в Уральский центр аттестации на Основинской, 7. Об этом URA.RU рассказали сотрудники центра. «Утром несколько человек пытались проникнуть в здание. Мы вызвали полицию, они сразу же разбежались. Сейчас расселись по машинам. Было похоже на попытку рейдерского захвата», — отметил один из собеседников. На месте уже нет полицейских. «Но они скоро вернутся», — добавил сотрудник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там заявили, что сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №14 в 7:40 от охранников. «Сотрудники полиции прибыли на место и контролируют ситуацию с целью недопущения нарушения общественного порядка», — рассказали в УМВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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