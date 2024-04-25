В Екатеринбурге неизвестные попытались захватить учебный центр. Фото

26 апреля 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

Неизвестные разбежались после вызова полиции Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге группа неизвестных парней пыталась вломиться в Уральский центр аттестации на Основинской, 7. Об этом URA.RU рассказали сотрудники центра. «Утром несколько человек пытались проникнуть в здание. Мы вызвали полицию, они сразу же разбежались. Сейчас расселись по машинам. Было похоже на попытку рейдерского захвата», — отметил один из собеседников. На месте уже нет полицейских. «Но они скоро вернутся», — добавил сотрудник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там заявили, что сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №14 в 7:40 от охранников. «Сотрудники полиции прибыли на место и контролируют ситуацию с целью недопущения нарушения общественного порядка», — рассказали в УМВД. Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге группа неизвестных парней пыталась вломиться в Уральский центр аттестации на Основинской, 7. Об этом URA.RU рассказали сотрудники центра. «Утром несколько человек пытались проникнуть в здание. Мы вызвали полицию, они сразу же разбежались. Сейчас расселись по машинам. Было похоже на попытку рейдерского захвата», — отметил один из собеседников. На месте уже нет полицейских. «Но они скоро вернутся», — добавил сотрудник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там заявили, что сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №14 в 7:40 от охранников. «Сотрудники полиции прибыли на место и контролируют ситуацию с целью недопущения нарушения общественного порядка», — рассказали в УМВД.