В Екатеринбурге группа неизвестных парней пыталась вломиться в Уральский центр аттестации на Основинской, 7. Об этом URA.RU рассказали сотрудники центра.
«Утром несколько человек пытались проникнуть в здание. Мы вызвали полицию, они сразу же разбежались. Сейчас расселись по машинам. Было похоже на попытку рейдерского захвата», — отметил один из собеседников.
На месте уже нет полицейских. «Но они скоро вернутся», — добавил сотрудник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там заявили, что сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №14 в 7:40 от охранников. «Сотрудники полиции прибыли на место и контролируют ситуацию с целью недопущения нарушения общественного порядка», — рассказали в УМВД.
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