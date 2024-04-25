25 апреля 2024

Мэр Салехарда устроил Пореченкову экскурсию по городу. Фото

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Турнир по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship в КРК "Уралец". Екатеринбург, пореченков михаил
Михаил Пореченков посетил известные достопримечательности окружной столицы Фото:

Мэр Салехарда Алексей Титовский провел экскурсию по городу для актера Михаила Пореченкова. Несмотря на плотный график, артисту и съемочной группе удалось найти время для посещения местных достопримечательностей, сообщил глава окружной столицы.

«В плотном графике времени на экскурсию мало, но нам удалось посетить музей Юрия Неелова, Обдорский острог и Обдорский музей», — поделился Алексей Титовский в своем telegram-канале. Пореченков отметил, что Салехард ему уже знаком, но в основном в контексте рыбалки, и выразил радость от возможности лучше узнать город.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде приступили к съемкам нового сезона сериала «Полярный». Главные роли играют актеры театра и кино, такие как Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица и другие знаменитости.

Пореченков посетил достопримечательности Салехарда
Пореченков посетил достопримечательности Салехарда
Фото:

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Мэр Салехарда Алексей Титовский провел экскурсию по городу для актера Михаила Пореченкова. Несмотря на плотный график, артисту и съемочной группе удалось найти время для посещения местных достопримечательностей, сообщил глава окружной столицы. «В плотном графике времени на экскурсию мало, но нам удалось посетить музей Юрия Неелова, Обдорский острог и Обдорский музей», — поделился Алексей Титовский в своем telegram-канале. Пореченков отметил, что Салехард ему уже знаком, но в основном в контексте рыбалки, и выразил радость от возможности лучше узнать город. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде приступили к съемкам нового сезона сериала «Полярный». Главные роли играют актеры театра и кино, такие как Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица и другие знаменитости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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