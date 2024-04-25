25 апреля 2024

Челябинские пограничники изъяли 125 паспортов граждан РФ

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Вручение паспорта 14-летним гражданам РФ. Курган, паспорт гражданина рф, паспорт
Паспорта изымали после выявления ошибок в их оформлении Фото:

Сотрудники погрануправления ФСБ по Челябинской области за первые четыре месяца текущего года изъяли 125 паспортов граждан РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, наиболее частой причиной изъятия стали ошибки в оформлении документа.

«С 1 января по 24 апреля 2024 года сотрудниками изъято 125 паспортов граждан РФ. Наиболее типичными ошибками в документах явились ошибки в фамилии, имени и отчестве владельца документа, неправильное указание пола владельца документа, неправильное указание места рождения, нарушение алгоритма формирования машиночитаемой зоны», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского погрануправления.

Гражданам напомнили, что перейти госграницу они смогут лишь по действительным документам. Поэтому, в связи с приближающимися первомайскими праздниками, их попросили проверить свои документы для беспрепятственного въезда и выезда.

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Сотрудники погрануправления ФСБ по Челябинской области за первые четыре месяца текущего года изъяли 125 паспортов граждан РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, наиболее частой причиной изъятия стали ошибки в оформлении документа. «С 1 января по 24 апреля 2024 года сотрудниками изъято 125 паспортов граждан РФ. Наиболее типичными ошибками в документах явились ошибки в фамилии, имени и отчестве владельца документа, неправильное указание пола владельца документа, неправильное указание места рождения, нарушение алгоритма формирования машиночитаемой зоны», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского погрануправления. Гражданам напомнили, что перейти госграницу они смогут лишь по действительным документам. Поэтому, в связи с приближающимися первомайскими праздниками, их попросили проверить свои документы для беспрепятственного въезда и выезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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