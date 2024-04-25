Челябинские пограничники изъяли 125 паспортов граждан РФ

26 апреля 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Паспорта изымали после выявления ошибок в их оформлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники погрануправления ФСБ по Челябинской области за первые четыре месяца текущего года изъяли 125 паспортов граждан РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, наиболее частой причиной изъятия стали ошибки в оформлении документа. «С 1 января по 24 апреля 2024 года сотрудниками изъято 125 паспортов граждан РФ. Наиболее типичными ошибками в документах явились ошибки в фамилии, имени и отчестве владельца документа, неправильное указание пола владельца документа, неправильное указание места рождения, нарушение алгоритма формирования машиночитаемой зоны», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского погрануправления. Гражданам напомнили, что перейти госграницу они смогут лишь по действительным документам. Поэтому, в связи с приближающимися первомайскими праздниками, их попросили проверить свои документы для беспрепятственного въезда и выезда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники погрануправления ФСБ по Челябинской области за первые четыре месяца текущего года изъяли 125 паспортов граждан РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, наиболее частой причиной изъятия стали ошибки в оформлении документа. «С 1 января по 24 апреля 2024 года сотрудниками изъято 125 паспортов граждан РФ. Наиболее типичными ошибками в документах явились ошибки в фамилии, имени и отчестве владельца документа, неправильное указание пола владельца документа, неправильное указание места рождения, нарушение алгоритма формирования машиночитаемой зоны», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского погрануправления. Гражданам напомнили, что перейти госграницу они смогут лишь по действительным документам. Поэтому, в связи с приближающимися первомайскими праздниками, их попросили проверить свои документы для беспрепятственного въезда и выезда.