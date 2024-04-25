В квартиру екатеринбуржцев бросили дымовую шашку

В квартиру екатеринбуржца и его мамы-пенсионерки неизвестные бросили армейскую дымовую шашку. Подробности ЧП, случившегося в ночь на 26 апреля, URA.RU рассказал сам пострадавший Алексей Худяков.
«В 3.30 утра кто-то разбил окна в кухне и комнате моей квартиры на улице Советская, 11, брызнули перцовым баллончиком и бросили дымовую армейскую шашку. Я успел увидеть двоих убегавших в масках. В квартире образовался такой черный дым, что было не видно ни зги. Я сначала подумал, что это пожар, и лишь потом разобрался, что к чему», — рассказал Худяков.
В жилище находилась пожилая мама мужчины, она сильно испугалась случившегося. От перцового баллона и дыма и сын, и мать получили химические ожоги слизистой горла, носа и роговицы глаз. На место выезжали скорая, МЧС и полиция. Ответ от пресс-группы УМВД по Екатеринбургу ожидается.
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