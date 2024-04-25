25 апреля 2024

В квартиру екатеринбуржцев бросили дымовую шашку

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол URA.RU по теме строительства в отеле Хайят. Екатеринбург, ura.ru, галямов рустам, урару
Журналист надеется, что виновных найдут и накажут (архивное фото) Фото:

В квартиру екатеринбуржца и его мамы-пенсионерки неизвестные бросили армейскую дымовую шашку. Подробности ЧП, случившегося в ночь на 26 апреля, URA.RU рассказал сам пострадавший Алексей Худяков.

«В 3.30 утра кто-то разбил окна в кухне и комнате моей квартиры на улице Советская, 11, брызнули перцовым баллончиком и бросили дымовую армейскую шашку. Я успел увидеть двоих убегавших в масках. В квартире образовался такой черный дым, что было не видно ни зги. Я сначала подумал, что это пожар, и лишь потом разобрался, что к чему», — рассказал Худяков.

В жилище находилась пожилая мама мужчины, она сильно испугалась случившегося. От перцового баллона и дыма и сын, и мать получили химические ожоги слизистой горла, носа и роговицы глаз. На место выезжали скорая, МЧС и полиция. Ответ от пресс-группы УМВД по Екатеринбургу ожидается.

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В квартиру екатеринбуржца и его мамы-пенсионерки неизвестные бросили армейскую дымовую шашку. Подробности ЧП, случившегося в ночь на 26 апреля, URA.RU рассказал сам пострадавший Алексей Худяков. «В 3.30 утра кто-то разбил окна в кухне и комнате моей квартиры на улице Советская, 11, брызнули перцовым баллончиком и бросили дымовую армейскую шашку. Я успел увидеть двоих убегавших в масках. В квартире образовался такой черный дым, что было не видно ни зги. Я сначала подумал, что это пожар, и лишь потом разобрался, что к чему», — рассказал Худяков. В жилище находилась пожилая мама мужчины, она сильно испугалась случившегося. От перцового баллона и дыма и сын, и мать получили химические ожоги слизистой горла, носа и роговицы глаз. На место выезжали скорая, МЧС и полиция. Ответ от пресс-группы УМВД по Екатеринбургу ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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