Женщина вышла из дома на почту и не вернулась
В Перми объявили поиски 49-летней женщины. Она не выходит на связь с 24 апреля, сказано в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».
«Пропала Светлана Маслова, 49 лет. Местонахождение неизвестно с 24 апреля 2024 года. Рост 160 сантиметров, среднее телосложение, волосы короткие рыжие, глаза зеленые», — сказано в сообщении.
Уточняется, что пермячка живет в микрорайоне Садовый вместе с дочерью. В день исчезновения она ушла на почту и должна была вернуться к 19:00. Но с тех пор ее никто не видел. В социальных сетях Светланы Масловой сказано, что она увлекается вокалом.
Женщина пропала 24 апреля
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!