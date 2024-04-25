25 апреля 2024

В Перми два дня ищут пропавшую 49-летнюю певицу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обзорная по городу. Пермь , девушка, крест, храм, церковь, купол, галерея, женщина, отдых, река кама, набережная, православие, галлерея, камма
Женщина вышла из дома на почту и не вернулась Фото:

В Перми объявили поиски 49-летней женщины. Она не выходит на связь с 24 апреля, сказано в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала Светлана Маслова, 49 лет. Местонахождение неизвестно с 24 апреля 2024 года. Рост 160 сантиметров, среднее телосложение, волосы короткие рыжие, глаза зеленые», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пермячка живет в микрорайоне Садовый вместе с дочерью. В день исчезновения она ушла на почту и должна была вернуться к 19:00. Но с тех пор ее никто не видел. В социальных сетях Светланы Масловой сказано, что она увлекается вокалом.

Женщина пропала 24 апреля
Женщина пропала 24 апреля

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми объявили поиски 49-летней женщины. Она не выходит на связь с 24 апреля, сказано в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». «Пропала Светлана Маслова, 49 лет. Местонахождение неизвестно с 24 апреля 2024 года. Рост 160 сантиметров, среднее телосложение, волосы короткие рыжие, глаза зеленые», — сказано в сообщении. Уточняется, что пермячка живет в микрорайоне Садовый вместе с дочерью. В день исчезновения она ушла на почту и должна была вернуться к 19:00. Но с тех пор ее никто не видел. В социальных сетях Светланы Масловой сказано, что она увлекается вокалом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...