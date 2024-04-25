Екатеринбуржец отсудил у бывшей более 100 тысяч за вещи, выставленные за дверь

Екатеринбуржец отсудил 103 тысячи рублей у бывшей девушки за пропажу вещей, которые она выставила за дверь после расставания. Среди них были ноутбук, одежда, фотоаппарат и другая техника, рассказали в пресс-службе свердловского облсуда.
«Между парой произошла ссора, они решили разъехаться. Девушка попросила сожителя забрать свои вещи и освободить квартиру. На сборы она дала своему бывшему один день. Когда молодой человек не уложился в срок, она выставила его вещи на лестничную площадку. За своим скарбом (домашние вещи — прим. ред.) мужчина приезжал потом трижды, один раз даже с полицией. Некоторые вещи необъяснимым образом пропали», — следует из сообщения.
Девушка предложила выплатить за пропавшие вещи 100 тысяч рублей, но мужчина не согласился и обратился в суд с иском о взыскании 192,8 тысячи рублей. Суд удовлетворил требования частично, взыскав 103,4 тысячи, но екатеринбурженка не согласилась и подала жалобу. В конце концов свердловский облсуд оставил акт в силе.
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