25 апреля 2024

Екатеринбуржец отсудил у бывшей более 100 тысяч за вещи, выставленные за дверь

© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы с Украины. Сургут, сумки с вещами, пакеты
Мужчина хотел отсудить более 190 тысяч рублей за пропавшие вещи Фото:

Екатеринбуржец отсудил 103 тысячи рублей у бывшей девушки за пропажу вещей, которые она выставила за дверь после расставания. Среди них были ноутбук, одежда, фотоаппарат и другая техника, рассказали в пресс-службе свердловского облсуда.

«Между парой произошла ссора, они решили разъехаться. Девушка попросила сожителя забрать свои вещи и освободить квартиру. На сборы она дала своему бывшему один день. Когда молодой человек не уложился в срок, она выставила его вещи на лестничную площадку. За своим скарбом (домашние вещи — прим. ред.) мужчина приезжал потом трижды, один раз даже с полицией. Некоторые вещи необъяснимым образом пропали», — следует из сообщения.

Девушка предложила выплатить за пропавшие вещи 100 тысяч рублей, но мужчина не согласился и обратился в суд с иском о взыскании 192,8 тысячи рублей. Суд удовлетворил требования частично, взыскав 103,4 тысячи, но екатеринбурженка не согласилась и подала жалобу. В конце концов свердловский облсуд оставил акт в силе.

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Екатеринбуржец отсудил 103 тысячи рублей у бывшей девушки за пропажу вещей, которые она выставила за дверь после расставания. Среди них были ноутбук, одежда, фотоаппарат и другая техника, рассказали в пресс-службе свердловского облсуда. «Между парой произошла ссора, они решили разъехаться. Девушка попросила сожителя забрать свои вещи и освободить квартиру. На сборы она дала своему бывшему один день. Когда молодой человек не уложился в срок, она выставила его вещи на лестничную площадку. За своим скарбом (домашние вещи — прим. ред.) мужчина приезжал потом трижды, один раз даже с полицией. Некоторые вещи необъяснимым образом пропали», — следует из сообщения. Девушка предложила выплатить за пропавшие вещи 100 тысяч рублей, но мужчина не согласился и обратился в суд с иском о взыскании 192,8 тысячи рублей. Суд удовлетворил требования частично, взыскав 103,4 тысячи, но екатеринбурженка не согласилась и подала жалобу. В конце концов свердловский облсуд оставил акт в силе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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