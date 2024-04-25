В Челябинске вечером 25 апреля скорая помощь, транспортирующая пациента в больницу, попала в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.
«ДТП произошло 25 апреля в 20:00 часов, по адресу: Свердловский проспект, дом 14. Автомобиль скорой помощи двигался с включенными световой и звуковой сигнализациями», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, скорая помощь на автомобиле Fiat под управлением мужчины 1963 года рождения столкнулась с автомобилем Nissan Juke, которым управляла женщина 1971 года рождения. При столкновении травмы получила фельдшер скорой помощи. Пациент в аварии не пострадал, его пересадили в другую карету скорой помощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!