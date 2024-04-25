25 апреля 2024

В Челябинске скорая с пациентом попала в ДТП. Фото

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Пассажир в ДТП не пострадал, травмы получила фельдшер Фото:

В Челябинске вечером 25 апреля скорая помощь, транспортирующая пациента в больницу, попала в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

«ДТП произошло 25 апреля в 20:00 часов, по адресу: Свердловский проспект, дом 14. Автомобиль скорой помощи двигался с включенными световой и звуковой сигнализациями», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, скорая помощь на автомобиле Fiat под управлением мужчины 1963 года рождения столкнулась с автомобилем Nissan Juke, которым управляла женщина 1971 года рождения. При столкновении травмы получила фельдшер скорой помощи. Пациент в аварии не пострадал, его пересадили в другую карету скорой помощи.

При столкновении пострадала фельдшер скорой помощи
При столкновении пострадала фельдшер скорой помощи
ДТП произошло на регулируемом перекрестке
ДТП произошло на регулируемом перекрестке

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В Челябинске вечером 25 апреля скорая помощь, транспортирующая пациента в больницу, попала в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску. «ДТП произошло 25 апреля в 20:00 часов, по адресу: Свердловский проспект, дом 14. Автомобиль скорой помощи двигался с включенными световой и звуковой сигнализациями», — уточнили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, скорая помощь на автомобиле Fiat под управлением мужчины 1963 года рождения столкнулась с автомобилем Nissan Juke, которым управляла женщина 1971 года рождения. При столкновении травмы получила фельдшер скорой помощи. Пациент в аварии не пострадал, его пересадили в другую карету скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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