25 апреля 2024

В Челябинской области ФСБ задержала сторонника киевского режима. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, клетка, камуфляж
После задержания челябинца отправили в СИЗО Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя, являющегося сторонника киевского режима. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в интернете он призывал к террору и экстремизму.

«Гражданин задержан. В его отношении возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ч.2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети „Интернет“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

После предъявления обвинений мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. По данным статьям ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Сторонник киевского режима был задержан
Сторонник киевского режима был задержан
Фото:

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя, являющегося сторонника киевского режима. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в интернете он призывал к террору и экстремизму. «Гражданин задержан. В его отношении возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ч.2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети „Интернет“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. После предъявления обвинений мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. По данным статьям ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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