Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя, являющегося сторонника киевского режима. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в интернете он призывал к террору и экстремизму.
«Гражданин задержан. В его отношении возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ч.2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети „Интернет“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
После предъявления обвинений мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. По данным статьям ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!