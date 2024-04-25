Полиция задержала жителя ХМАО за оправдание терроризма

В Сургутском районе оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД задержали 41-летнего мужчину за оправдание терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по ХМАО — Югре установили и задержали подозреваемого в оправдании терроризма», — сообщает пресс служба ведомства. Им оказался 41-летний местный житель.
Мужчина оправдывал преступление на объекте транспортной инфраструктуры в июле 2023 года. «А также заявил о признании запрещенной идеологии правильной и нуждающейся в поддержке. Злоумышленник неоднократно публично высказывал свою радикальную точку зрения в присутствии граждан» — сообщает пресс-служба УМВД.
У югорчанина проведены обыски. Силовики изъяли электронные носители.
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