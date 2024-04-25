25 апреля 2024

Полиция задержала жителя ХМАО за оправдание терроризма

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Сургутского района задержан за оправдание терроризма
Житель Сургутского района задержан за оправдание терроризма Фото:

В Сургутском районе оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД задержали 41-летнего мужчину за оправдание терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по ХМАО — Югре установили и задержали подозреваемого в оправдании терроризма», — сообщает пресс служба ведомства. Им оказался 41-летний местный житель.

Мужчина оправдывал преступление на объекте транспортной инфраструктуры в июле 2023 года. «А также заявил о признании запрещенной идеологии правильной и нуждающейся в поддержке. Злоумышленник неоднократно публично высказывал свою радикальную точку зрения в присутствии граждан» — сообщает пресс-служба УМВД.

У югорчанина проведены обыски. Силовики изъяли электронные носители.

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В Сургутском районе оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД задержали 41-летнего мужчину за оправдание терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по ХМАО — Югре установили и задержали подозреваемого в оправдании терроризма», — сообщает пресс служба ведомства. Им оказался 41-летний местный житель. Мужчина оправдывал преступление на объекте транспортной инфраструктуры в июле 2023 года. «А также заявил о признании запрещенной идеологии правильной и нуждающейся в поддержке. Злоумышленник неоднократно публично высказывал свою радикальную точку зрения в присутствии граждан» — сообщает пресс-служба УМВД. У югорчанина проведены обыски. Силовики изъяли электронные носители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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