25 апреля 2024

Власти ЯНАО отменили салют на День Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют. Тюмень, салют
Жители ЯНАО не увидят праздничного салюта в День Победы Фото:

В городах ЯНАО в День Победы не будет праздничных салютов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах городских администраций.

«В День Победы — 9 мая в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске салютов не будет. В городах пройдут праздничные митинги и возложение цветов», — сообщили корреспонденту агентства официальные представители мэрий.

При этом нет официального запрета запускать фейерверки в частном порядке. Но желающим нужно соблюдать все меры пожарной безопасности.

В Салехарде 7 мая откроется Стена памяти «Народная Победа», для ее открытия горожане предоставили более трех тысяч фотографий героев. На следующий день пройдет акция «Огни Победы» — выпускники школ окружной столицы зажгут свечи в память выпускников 1941 года. В День Победы в городах ЯНАО пройдут торжественные митинги и возложение цветов.

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В городах ЯНАО в День Победы не будет праздничных салютов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах городских администраций. «В День Победы — 9 мая в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске салютов не будет. В городах пройдут праздничные митинги и возложение цветов», — сообщили корреспонденту агентства официальные представители мэрий. При этом нет официального запрета запускать фейерверки в частном порядке. Но желающим нужно соблюдать все меры пожарной безопасности. В Салехарде 7 мая откроется Стена памяти «Народная Победа», для ее открытия горожане предоставили более трех тысяч фотографий героев. На следующий день пройдет акция «Огни Победы» — выпускники школ окружной столицы зажгут свечи в память выпускников 1941 года. В День Победы в городах ЯНАО пройдут торжественные митинги и возложение цветов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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