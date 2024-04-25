Власти ЯНАО отменили салют на День Победы

26 апреля 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО не увидят праздничного салюта в День Победы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В городах ЯНАО в День Победы не будет праздничных салютов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах городских администраций. «В День Победы — 9 мая в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске салютов не будет. В городах пройдут праздничные митинги и возложение цветов», — сообщили корреспонденту агентства официальные представители мэрий. При этом нет официального запрета запускать фейерверки в частном порядке. Но желающим нужно соблюдать все меры пожарной безопасности. В Салехарде 7 мая откроется Стена памяти «Народная Победа», для ее открытия горожане предоставили более трех тысяч фотографий героев. На следующий день пройдет акция «Огни Победы» — выпускники школ окружной столицы зажгут свечи в память выпускников 1941 года. В День Победы в городах ЯНАО пройдут торжественные митинги и возложение цветов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городах ЯНАО в День Победы не будет праздничных салютов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах городских администраций. «В День Победы — 9 мая в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске салютов не будет. В городах пройдут праздничные митинги и возложение цветов», — сообщили корреспонденту агентства официальные представители мэрий. При этом нет официального запрета запускать фейерверки в частном порядке. Но желающим нужно соблюдать все меры пожарной безопасности. В Салехарде 7 мая откроется Стена памяти «Народная Победа», для ее открытия горожане предоставили более трех тысяч фотографий героев. На следующий день пройдет акция «Огни Победы» — выпускники школ окружной столицы зажгут свечи в память выпускников 1941 года. В День Победы в городах ЯНАО пройдут торжественные митинги и возложение цветов.